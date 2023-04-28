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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazarcık'taki konteyner kent depremzedelerle doldu

AA

Pazarcık'taki konteyner kent depremzedelerle doldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - VEYSEL ALTUN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Pazarcık ilçesinde kurulan konteyner kente, çadır kentlerden tahliye edilen depremzedeler yerleştirildi.

Yukarı Pazarcık geçici barınma alanı sorumlusu Selim Göçmen, AA muhabirine, 1183 konteynerin, çadırlardan gelen depremzedelerle dolduğunu söyledi.

Konteyner kentte hem ilden hem de il dışından gelen depremzedelerin bulunduğunu belirten Göçmen, "Evi orta ve üzeri hasar almış ailelerimiz hak sahibi olup, bölgemize gelenleri konteyner kentimize yerleştiriyoruz. Şu anda konteyner kentin tamamının dolduğunu söyleyebiliriz. Çadır kentten sonra, konteyner kentlere geçen insanlarımızın şartları daha iyileştiği için daha mutlular diyebilirim. Tabii ki yaşadıkları şeyler çok zor, şimdilik durum çadır kentlere göre daha iyi." dedi.

Göçmen, konteynerlerin her birinde duş, tuvalet ve mutfak imkanının mevcut olduğunu anlatarak, "Çamaşırhanelerimiz var. Günlük çamaşırlar yıkanıyor, kurutması da dahil olmak üzere. Günlük üç öğün yemek veriyoruz. Yemekler Kızılay tarafından temin ediliyor." diye konuştu.

- "6 Şubat günü her şeyimizi kaybettik ama devletimizi kaybetmedik, devletimiz bize sahip çıktı"

Depremin ardından bir ay çadırda kaldıklarını dile getiren Serhat Şanlıdal, konteynerlerin çadıra göre çok daha konforlu olduğunu vurguladı.

Şanlıdal, "6 Şubat günü her şeyimizi kaybettik ama devletimizi kaybetmedik, devletimiz bize sahip çıktı. Çadırda yağmur yağıyordu, içeriye su giriyordu. Isınmakta sıkıntılar çekiyorduk. Bir ayın sonunda konteyner çıktı. Burada çok rahat yaşantımız oldu. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti sağ olsun, var olsun." dedi.

Çadır kentten konteyner kente gelen depremzedelerden Kadriye Dinçel ise çadırda yaşamanın zor olduğunu aktardı.

Çadır kentte bazı temel ihtiyaçları karşılamakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Dinçel, "Burası güzel, konteyner evimiz oldu. Allah razı olsun devletimizden." diye konuştu.

Nuray Çilu da evi ağır hasarlı olduğu için çadır kentlerde kaldıklarını aktararak, "Konteynerde rahatımıza kavuştuk çok şükür. En azından burada banyomuz, sıcak suyumuz var, yemeğimizi yapabiliyoruz. Burada çamaşır makinelerini kurdular, ocak verdiler." ifadelerini kullandı.

Saime Andırınlı, "Her şeyi ile dört dörtlük, yemeğimizi de alıyoruz her şeyimizi de alıyoruz. Çok rahat, bir şikayetimiz yok çok şükür. Yeni komşularımız var burada, memnunuz hepsinden." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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