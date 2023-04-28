Afşin'de lavanta tarlasına kurulan arı evi depremde zarar görmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afşin'de lavanta tarlasına kurulan arı evi depremde zarar görmedi

AA

Afşin'de lavanta tarlasına kurulan arı evi depremde zarar görmedi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 380 dekarlık lavanta tarlasına kurulan ve arıların doğal ortamları ile bal üretim aşamalarının gözlemlenebildiği arı evi, ağır hasarın yaşandığı ilçede ayakta kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Beyceğiz Mahallesi kırsalında oluşturulan lavanta tarlasındaki arı evinde ise depremde hasar oluşmadı.

İlçede hayatın normale dönmeye başlamasıyla, bir kısmı cam olan ve dış yüzeyi boyanan 25 kovanın yerleştirildiği evde, ziyaretçiler ve görevli personel, arıların verimliliğini, doğal ortamlarını ve bal üretim aşamasını kovanların kapaklarını açarak gözlemleyebiliyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine, amaçlarının lavanta tarlalarıyla turizm alanında atağa geçirdikleri ilçeyi, arı evi projesiyle de dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Güven, arı eviyle bir taraftan Api turizm noktasında Afşin’in söz sahibi olmasını amaçladıklarını anlatarak, diğer taraftan da Binboğa dağlarının eteklerinde bin 200 arıcının sağlıklı ve doğal ürünlerini markalı pazarlamayı hedeflediklerini söyledi.

İlçelerinin de depremden etkilendiğini belirten Güven,"Deprem elbette arı evimizi de etkiledi. Stres ya da salkımın bozulması nedeniyle 5 kolonimizi kaybettik. Onları tamamlıyoruz. Diğer koloniler çok şükür sağlıklı. Arı evimizde herhangi bir şey yok. Ahşap bir yapı. Hemen yan tarafımızda inşaatı devam eden arı müzesi ve kafeteryamız var. O da ilginç bir yapı. Bu büyüklükteki Türkiye’nin ilk demo yapısı. Arı müzemizi de inşallah bu yıl hayata geçireceğiz. Api turizm kapsamında tur bağlantıları yapılmıştı. Depremden sonra bir şeyler değişti ama tekrar hızla normale dönüyoruz. O turlarımızı da burada ağırlamak istiyoruz." dedi.

Api turizm kapsamında geçen yıl Türkiye’de ilk defa bölgeye turlar başladığını hatırlatan Güven, bölgeye yerli ve yabancı turistlerin de gelmesiyle çiftçi ve esnaflara katkı sunacaklarını kaydetti.

Amaçlarının bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini de tanıtmak olduğuna işaret eden Güven, şunları söyledi:

"Burada olan doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasımızı tüm insanlarla paylaşmak istiyoruz. Arı evi o amaçla yaptığımız zincir projelerden bir tanesiydi. 380 dönümlük dünyanın en büyük tek parça lavanta ve kekik arazisi üzerinde bir taraftan arıcılık yapılıyor bir taraftan lavanta, bir taraftan kekik üretiyoruz. Bunları çiftçimize tanıtıyoruz. Ekim yapmalarını sağlıyor, ürünlerini pazarlamalarına yardım ediyoruz. Kendi yaptığımız marka ile kozmetik ürünlerimizi pazarlıyoruz. O konuda da ruhsatlarımızı aldık, markamızı tescil ettirdik. İki yıldır ürünlerimiz piyasada. Geçen yıl da firmalar aracılığıyla yurt dışına ihracatımızı gerçekleştirdik. Amacımız kendi ihracatımızı, kendi bünyemizde yapabilmek. Bunda da iyi bir noktaya geldik. Yaralarımızı sarıp tekrar yolumuza devam ediyoruz."

Bölgede özellikle haziran ve temmuz sonlarına kadar kalabalık bir ziyaretçi ağırladıklarını anlatan Güven, özellikle arı evi ve lavanta alanını görmek isteyen yurdun dört bir tarafından gelen ziyaretçiler bulunduğuna dikkati çekti.

Güven, ziyaretçilerin özellikle gün batımında bölgeye gelerek o anı ölümsüzleştirdiklerini ifade etti.

Arı evinde üretilen balların her aşamasında Hacettepe Üniversitesinin koyduğu kuralların geçerli olduğunu belirten Güven, baldan çıkan analiz sonuçlarının kendilerini memnun ettiğini, bir balın lavanta balı sayılması için yüzde 8 miktarında lavanta nektarı içermesi gerektiğini, kendi ballarında bu oranın yüzde 48 çıktığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazarcık'taki konteyner kent depremzedelerle doldu
YEREL HABERLER Pazarcık'taki konteyner kent depremzedelerle doldu
Kırlangıçların Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları yuvalar depremde zarar görmedi
YEREL HABERLER Kırlangıçların Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi psikolojini sorgula (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi ...
Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta mahalle seçim irtibat bürosunun açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta mahalle seçim irtibat ...
Hollandalı ekip, "Kral Günü"nü Kahramanmaraş'ta depremzedelerle geçirdi
YEREL HABERLER Hollandalı ekip, "Kral Günü"nü Kahramanmaraş'ta ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında ...
Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, yaşadıkları travmanın etkisini atlatmak için üretiyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı afetzede kadınlar, yaşadıkları ...
Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi psikolojini sorgula
YEREL HABERLER Bakan Kirişci'den Mansur Yavaş'a: Önce sen kendi ...
Elbistan'daki depremzede çocuklara Faydasıçok Eğitim Vakfı'ndan destek
YEREL HABERLER Elbistan'daki depremzede çocuklara Faydasıçok Eğitim ...
Kahramanmaraş Afşin'de konteyner kentlerdeki çalışmalar tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Afşin'de konteyner kentlerdeki ...
İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor
YEREL HABERLER İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı ...
Yenibiriş, istihdam için 10 binin üzerinde depremzedeye ulaştı
YEREL HABERLER Yenibiriş, istihdam için 10 binin üzerinde ...
Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama desteğimiz olacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'ta 752 bin seçmen 14 Mayıs'ta oy kullanacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 752 bin seçmen 14 Mayıs'ta oy ...
Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama desteğimiz olacak
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama ...
Eşi ve dayısını öldürüp kaçtı
YEREL HABERLER Eşi ve dayısını öldürüp kaçtı
Görme engelli depremzede, çadır kentte açılan kursta bağlama çalmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Görme engelli depremzede, çadır kentte açılan kursta ...
Samsun'dan gelen deprem yardımını unutmayan Elbistanlı aile, evine Samsunspor pankartı astı
YEREL HABERLER Samsun'dan gelen deprem yardımını unutmayan ...
Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzede ...
Deprem bölgesindeki özel sporcular, Türkiye Şampiyonası'na direkt katılacak
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki özel sporcular, Türkiye ...
Türkoğlu'ndaki depremzedeler çadırdan konteynere taşınıyor
YEREL HABERLER Türkoğlu'ndaki depremzedeler çadırdan konteynere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.