Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar bilim şenliğiyle moral buldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bilim şenliği düzenledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, TÜBİTAK tarafından, çocukların deprem nedeniyle yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmak üzere yapılan "Bilim her yerde" çağrısı üzerine harekete geçen İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Balcı İlkokulu bahçesine çadırlar kurarak bilim şenliği gerçekleştirdi.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge görevlisi Cumali Öger, AA muhabirine, "İzmir'den Kahramanmaraş'a el ele" adı verilen etkinlik kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için çadırlara stant ve atölyeler kurduklarını söyledi.

Etkinlikte okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 25 kişilik ekibin görev yaptığını anlatan Öger, yaklaşık üç bin çocuğun robotik, zeka ve ebru atölyeleri ile planetaryumda eğlenceli vakit geçirdiğini ifade etti.

Öger, amaçlarının çocuklara hem psikolojik destek sağlamak hem de bilimi sevdirmek olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Halime Erva Şahin de öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini ve her gün okula gelmek istediğini anlattı.

Şahin, etkinlik sayesinde atölyelerde güzel vakit geçirip arkadaşlarıyla oyunlar oynama fırsatı bulduğunu belirtti.

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