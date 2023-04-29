Afşin'de umreciler kutsal topraklara uğurlandı

KGM 3 bin işçi alımı yapacak! Başvurular...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin'den umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Umreye gidecek 50 kişilik kafile için Ashab-ı Kehf Camii Şerifi'nde tören düzenlendi.

Dua edilmesinin ardından kutsal topraklara gidecek umreciler, yakınları ve çok sayıda vatandaşlarla helalleşerek otobüse binerek yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.