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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de hastanelerin beş yıldızlı otel konforunda olduğunu belirterek, "Kara yollarımız, hava yollarımız, demir yollarımız bunların hepsi her geçen gün gelişiyor ve genişliyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de hastanelerin beş yıldızlı otel konforunda olduğunu belirterek, "Kara yollarımız, hava yollarımız, demir yollarımız bunların hepsi her geçen gün gelişiyor ve genişliyor." dedi.

Bakan Kirişci, AK Parti'den milletvekili adayı olduğu Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi'nde partisinin seçim bürosu açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kirişci, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Kirişci, Türkiye'nin AK Parti iktidarı sayesinde hayallerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bunların hepsi bu ülkede yaşandı. 70 sente muhtaç olmalar, Sosyal Güvenlik Kurumlarının önündeki kuyruklar, gece geç saatlerde hastaneye gidip sıra beklemeler... Bunların hepsi bu ülkede yaşandı mı? Yaşandı. Bir 99 depremi oldu. Kahramanmaraş depreminin 3'te 1'i kadardı. O depremde enkazın altından çıkarılan yaralı kardeşlerimizi alıp hastaneye götürecek bir ambulans da yoktu, doğru dürüst bir hastane de yoktu. Ama bugün hamdolsun hastanelerimiz beş yıldızlı otel konforunda. Kara yollarımız, hava yollarımız, demir yollarımız bunların hepsi her geçen gün gelişiyor ve genişliyor."

Bakan Kirişci, yaşanan bu gelişmeleri görmek istemeyen ve tüm bunlara gözünü, gönlünü kapatanlar olduğunu söyledi.

"Bu memleketi ihanet şebekeleriyle, terör örgütleriyle işbirliği yaparak tekrar o karanlık günlere götürmek isteyenler var." diyen Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçenlerde bir şey söyledim. Dedim ki, '14 Mayıs akşamı Allah muhafaza o karanlık senaryo eğer gerçekleşecek olsa bunların yapacakları ilk şey, Suriye'nin üzerindeki terör örgütlerini yok etmek için mücadele veren Silahlı Kuvvetlerimizi ilk iş olarak çekmek olur' dedim. Bunların yapmak istedikleri bu. Bunu yaparlar mı? Evet yaparlar. Çünkü niye? Bunlar dağdakilere, onlara söz verdiler. Dağdakiler bunları alkışlıyor. Bunlar da dağdakilere 'biraz sakin olun, biraz sessiz olun, biz zaten gereğini yapacağız' diyerek aralarındaki mutabakatı alenileştiriyorlar."

Konuşmasında, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz arayan sondaj gemileri, Milli Savunma Sanayi yatırımları ve yapılan diğer çalışmalarla ilgili bilgi de veren Kirişci, "2023'le beraber yeni bir yüzyıla başlayacağız. Bunun adı Türkiye Yüzyılı. Bugünkünün çok çok ötesinde, fevkinde, Türkiye'yi inşallah yine birlikte bir arada olarak inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Kirişci'ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Büyükşehri Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve teşkilat üyeleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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