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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarım arazilerine su verme töreninde konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarım arazilerine su verme töreninde konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kılavuzlu sulaması ile saniyede 80 metreküp suyla Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da 107 bin hektarlık alanda daha sulu tarıma geçilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kirişci, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde yer alan Kılavuzlu Barajı'ndan tarım arazilerine su verme törenine katıldı.

Baraj kapaklarının bulunduğu alanda düzenlenen törende konuşan Kirişci, hükümet olarak iktidara geldikleri günden itibaren özellikle suya ve sulamaya verdikleri önemi yaptıkları yatırımlarla ortaya koyduklarını söyledi.

Kirişci, suyun geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi bu yüzyılda da stratejik öneme haiz yegane bir unsur haline geldiğini anlatarak, "Bilhassa iklim değişikliği, küresel ısınma gibi kavramlar Akdeniz çanağında yer alan ve su stresi altında olan bir ülke olarak bizim su konusunda çok daha dikkatli, çok daha özenli olmamızı bize öğretti. Bu çerçevede de 1313 metreküp kişi başı su varlığımızla aslında bugün için belki su fakiri değiliz. Ama su zengini de değiliz." şeklinde konuştu.

Yapılan projeksiyonlarla Türkiye'nin nüfusunun 30 yıl içinde 85 milyondan 105 milyona çıkacağının ortaya konduğuna değinen Kirişci, Türkiye'ye gelen turistlerin sayısı, sanayileşme, endüstrileşme ve konutların ihtiyaçları ile yağışlardaki düzensizlik ve gerilemenin yanı sıra iklim değişikliği, küresel ısınma gibi etkenlerden dolayı da su varlığında bir gerileme olacağının görüldüğünü ifade etti.

Kirişci, suyun en verimli ve tasarruflu şekilde kullanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Son 20 yıl içinde su ile ilgili yapılan yatırımlarla ilgili de rakamları paylaşan Kirişci, şunları söyledi:

"20 yıldan beri suya ayrı bir önem ayrı bir değer atfediyoruz. Bu çerçevede 9 bin 585 tesisimize 479 milyar liralık bir yatırımla bunları milletimizin hizmetine sunduk. Bizim baraj ve göletlerden oluşan su depolama alanlarımızı 3,5 katı artırarak bunları da 504'den 1701 çıkarttık. Su depolama hacmimiz 133 milyar metreküptü. Bunun üzerine 50 milyar metreküp koyduk. Şu anda 183 milyar metreküpe çıktı. Bir taraftan da sudan ülke olarak da aynı zamanda hidroelektrik santralleri marifetiyle de elektrik için de yararlanıyoruz. Bu çerçevede de 125 olan hidroelektrik santrali sayımızı 740'a arttırırken bunların kapasitelerini de 12 bin 200 megavattan 32 bin 400 megavata ki üzerine 20 bin 200 megavat daha ilave etmiş olduk."

Kirişci, içme suyunda da 2 milyar metreküplük yıllık kullanımın 5 milyar metreküpe çıkartıldığını kaydetti.

Can ve mal kayıplarına neden olan yağışların su taşkınları ve sellere dönüşmesini engellemek amacıyla da çalışma yaptıklarını söyleyen Kirişci, "Bu alandaki tesis sayılarımızı da yüzde yüz arttırarak onları da 10 bin 413'e çıkardık. Yeraltı su seviyesini beslemek ve korumak maksadıyla bir yenilik olarak da bir yeraltı su depolarını gündeme getirdik. Bu da ilk defa bizim dönemimizde gündeme gelen bir hadise oldu ve burada da 101 tesisi inşa etmiş olduk. 275 metre gövde yüksekliği olan Yusufeli Barajı gibi dünyanın beşinci, Türkiye'nin de en yüksek barajını inşa ettik." ifadesini kullandı.

- "Susuz tarım topraklarımız kalmasın istiyoruz"

Kirişci, Türkiye'de suyun yüzde 77'sinin tarımsal sulamada kullanıldığını da belirterek, "Burada da beş yılda yüzde 46 olan verimliliğimizi yüzde 50'lere çıkarmış durumdayız. Bir yüzde 4'lük de olsa önemli bir artışı burada da sağlamış durumdayız. Susuz tarım topraklarımız kalmasın istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda da bütün sulanması gereken ekonomik ve teknik olarak sulanması gereken alanları da inşallah suya kavuşturmuş olacağız ve bu 5 yıllık sürenin sonunda da bütün sulama sistemlerimiz modernize edilmiş basınçlı sulama sistemi adını verdiğimiz sisteme geçmiş olacak. Sulanan alanımız da bu vesileyle 21,7 milyon dekar arttırılarak artık 70 milyon dekara, yani 7 milyon hektara ulaşmış durumda. Geride bizim 1,5 milyon hektarlık bir sulanmayı bekleyen teknik ve ekonomik olarak sulanması gereken bir alanımız var. İnşallah onları da elde etmiş olacağız." dedi.

Kahramanmaraş'a 20 yılda 176 tesisi kazandırdıklarını ve bunun karşılığı olarak da 9,6 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Kirişci, su konusunda önemli bir merkez olan Kahramanmaraş'ın sudan daha fazla yararlanması için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Kirişci, hizmete alınan Kılavuzlu sulaması sayesinde Kahramanmaraş'ta 195 bin dekarlık tarım arazisinin suya kavuşturulduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şu anda saniyede 80 metreküp suyla Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerimizin topraklarına bereket katacak Kılavuzlu sulamasının tamamlanmasıyla toplamda 107 bin hektarlık alanda daha sulu tarıma geçilmesini inşallah hedefliyoruz. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın hasretle beklediği GAP muhtevasında yer alan Kılavuzlu sulaması, Orta Ceyhan. Menzelet projesi ve Orta Ceyhan Menzelet ikinci merhale projelerinden oluştuğunu da zaten sizler de takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Kılavuzlu sulaması kapsamında Orta Ceyhan Menzelet projesi bünyesinde Menzelet Barajı bildiğiniz gibi geçmiş yıllarda tamamlandı. Toplam proje bedeli 23 milyar lira olan Orta Ceyhan Menzelet projesi ikinci merhale kapsamında şu ana kadar 8,5 milyar liralık bir harcama gerçekleştirildi."

Deprem nedeniyle Kılavuzlu Sulama sistemindeki 86 kilometrelik kanalın zarar gördüğünü anımsatan Kirişci, süratle yapılan ihale ve onarım çalışmalarının ardından 45 gün gibi kısa bir sürede tekrar su verilmesinin sağlandığını ifade etti.

Kirişci’nin konuşmasının ardından Kılavuzlu Barajı'nın kapakları açılarak su kanala verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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