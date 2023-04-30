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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Balkanlardan Kafkasya'ya Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların sesi olan Türkiye, bu yüzyılı Türkiye yüzyılı değil, aslında dünyanın yüzyılı yapacak." dedi.

Kirişci, Andırın ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların canlarını çok acıttığını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kahramanmaraş ve diğer 10 ilin ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğüne değinen Kirişci, depremin 104 milyar dolar, 2 trilyon lira hasara sebep olduğunu dile getirdi.

Depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında konuşan Kirişci, "Allah'tan başımızda Recep Tayyip Erdoğan ve de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak AK Parti'nin hükümet ettiği bir dönemdeyiz. Eğer başka bir dönem olmuş olsaydı bütün sıkıntılar, bütün acılar o acının üzerine adeta binerdi." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bölünmesi ve tekrardan karanlık günlere dönmesi için çaba sarf edenlerin olduğuna vurgu yapan Kirişci, Andırınlıların buna izin vermeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu yerli ve milli araçlara değinen Kirişci, şöyle devam etti:

"Yıllarca bu ülke acaba kendi savaş uçağını yapabilir mi? diye aklımızdan geçiremedik. Çünkü hayallerimiz o kadar yükseklerde değildi. Ama AK Parti bütün olmazları olur hale getirdi. Kelime kalmadı, kelime, kelime. Yaptığımız uçaklara, bu yaptığımız İHA'lara SİHA'lara, helikopterlere yaptığımız araçlara, mühimmatlara. Doğru mu? Bunu yaparsa kim yapar? İnşallah 2023, bu seçim sonrası dönemle beraber yeni bir yüzyıla gireceğiz. Bu yüzyıla 'Türkiye Yüzyılı' adını veriyoruz. Balkanlardan Kafkasya'ya Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların sesi olan Türkiye, bu yüzyılı Türkiye yüzyılı değil, aslında dünyanın yüzyılı yapacak."

- Bakan Kirişci, gençlerle maç izledi

Kirişci, programın ardından teşkilat toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından "Gençlik Buluşması" programına katılmak üzere Andırın Millet Konağı'na geçen Kirişci, gençlerle Beşiktaş-Galatasaray maçını izledi.

Programın ardından konuşan Kirişci, Türkiye'de her şeyin gençlerin lehine olduğuna dikkati çekti.

Son zamanlarda savunma sanayisi alanında yapılan araçların gençler tarafından üretildiğine işaret eden Kirişci, TEKNOFEST kuşağının gençler olduğunu vurguladı.

Daha sonra TEKNOFEST'te başarı elde eden Andırınlı Alaattin Erdinç Dal'ı cep telefonuyla görüntülü arayan Kirişci, Dal'ı tebrik etti.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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