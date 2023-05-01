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Kahramanmaraş'taki Berit Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

AA

Kahramanmaraş'taki Berit Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Berit Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanağın ardından Toros kıvrım dağlarının bir parçası olan 3 bin 50 rakımlı Berit Dağı'nda mayısta kar yağışı etkisini gösterdi.

Yüksek kesimleri kısmen beyaza bürünen Berit Dağı'nın eteklerinde baharda açan çiçekler ve yeşil örtü güzel görüntüler oluşturdu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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