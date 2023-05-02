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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bunların bu millete reva gördükleri şey, fakirlik değerli kardeşlerim. Bunların garibanla, bu ülkenin asli unsurlarıyla hiçbir organik bağları yok." dedi.

Afşin ilçesindeki Ömer Ağa Konağı'nda düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" etkinliğine katılan Kirişci, Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu savunma sanayi yatırımlarına değindi.

Türkiye'nin sismik araştırma, sondaj gemileri, İHA, SİHA, Karadeniz'de bulduğu doğalgazla iftihar etmesi gerektiğini belirten Kirişci, bulunan doğalgazla Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azalttığını dile getirdi.

Muhalefetin Türkiye'nin zenginliğinden ve ürettiklerinden mutsuz olduğunu vurgulayan Kirişci, "Topraklarımız azaldığı halde son 20 yılda üretimimizi yüzde 32 arttırmışız. 3 milyar 800 milyon dolarlık ihracat yaparken 30 milyar dolara çıkarmışız. Türkiye'nin 2002'deki 36 milyar dolar olan ihracatını onu da getirmişiz 254 milyar dolara çıkarmışız." dedi.

"Bu ihracatı kim yapıyor? Bu üretimi kim yapıyor? Bu ülkenin insanları değil mi? Bunlarla gurur duymamız gerekmez mi?" diye soran Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bunların bu millete reva gördükleri şey, fakirlik değerli kardeşlerim. Bunların garibanla, bu ülkenin asli unsurlarıyla hiçbir organik bağları yok. Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş, İzmir'de Karşıyaka, Adana'da da Çukurova. Arzı endam ettikleri ilçeler bunlar. Kardeşim sen hani sosyal demokrattın? Sen hani fakirden fukaradan yanaydın? Dünyada sosyal demokrat denildiğinde ne anlaşılır? Fakir fukara garip gurabanın olduğu yerler anlaşılır değil mi? Bunlar oralarda var mı? Yok. Bunlar öyle bir dertleri de yok. Çünkü bunların adlarında var ama amellerinde böyle bir şey yok. Bunlar hep bu topluma tepeden baktılar, ayrıştırdılar, ötekileştirdiler. Biz bulgur pilavı ayran ve salatayla durumu idare edeceğiz, beyefendiler yiyecekler, içecekler. Kürklü hanımlar, papyonlu beyler uçağa binecekti biz bunu bozduk mu? Bozduk."

Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın dünyadaki gıda ve akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara sebep olduğunu hatırlatan Kirişci, tahıl koridorunun açılmasıyla Türkiye'deki gıda, enerji, emtia ve akaryakıt fiyatlarının düştüğüne dikkati çekti.

Kirişci, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kalktı Rusya ve Ukrayna'yı bir masaya oturttu ve tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasını sağladı. Sonuçta dünya rahat bir nefes aldı. Dün itibarıyla 925 gemi bu koridordan geçti. 29,2 milyon ton da buradan tahıl ve gıda geçmiş oldu. Ama geçen sadece tahılın kendisi değil, gıda değil. Enerji fiyatları da düştü, emtia fiyatları da düştü. Bunu yapan kimdi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı Sayın Cumhurbaşkanımızdı."

Kirişci, geleceğin sahibinin gençlerin olduğuna vurgu yaparak, Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'ta yeniden 5 yıllık vize verilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ın AK Parti'ye büyük muhabbet duyan bir şehir olduğunu vurgulayarak, gençleri 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşmaya davet etti.

Soru cevap bölümüyle sona eren programa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile ilgililer katıldı.

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