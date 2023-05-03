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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta kurulan "konteyner çarşı" mahallenin ticaret merkezi oldu

AA

Kahramanmaraş'ta kurulan "konteyner çarşı" mahallenin ticaret merkezi oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ORHAN KUZU / ZAFER GÖDER - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'ne Batman Belediyesi desteğiyle kurulan konteyner çarşı, mahallenin ticaret merkezi haline dönüştü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkoğlu ilçesi ve mahallelerinde afetin yaraları sarılıyor.

Gerek devlet yatırımları gerekse sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile vatandaşların hayata daha hızlı uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Türkoğlu ilçesine bağlı bazı köylerde kalıcı afet konutlarının yapımı devam ederken, diğer eksiklikler de gideriliyor.

İlçeye bağılı Beyoğlu Mahallesi'nde iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnafın yeniden işbaşı yapabilmesi için konteyner çarşı oluşturuldu.

Batman Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında mahalleye 19 konteyner dükkan gönderildi.

Türkoğlu Belediyesinin arazisine kurulan konteynerlere yerleşen esnaf, kepenklerini açarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Oluşturulan çarşıda, erkek ve kadın kuaförü, elektrikçi, terzi, kırtasiye, teknoloji firması, internet kafe gibi alanlarda hizmet veren dükkanlar mahallenin yeni ticaret merkezini oluşturdu.

- "Mahallenin yeni ticaret merkezi burası diyebiliriz"

Erkek kuaförü Mehmet Orçan, AA muhabirine, aynı binada bulunan iş yeri ve evinin depremde hasar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Dükkan ve ev üst üsteydi zaten, iki katlıydı. Üç ay kadar bayağı bir zorluk çektik. Sonra çok şükür Batman Belediyesinden gelmiş bu konteyner dükkanlar. Allah bin kat razı olsun sebep olanlardan, Belediye Başkanı'mızdan. Şu an yerimiz belli. Burada bir ekmek kazanıyoruz. Çok şükür. Şu an iyiyiz. Esnafın çoğu buraya yerleşti. Daha ne olduğunu anlamadan bir taraftan yaramız sarılmaya başladı. Mahallenin yeni ticaret merkezi burası diyebiliriz. Çok beğenen var. Örnek veriyorum. Elektrikçiden bir şey alıyor. Bir de tıraş oluyor. Mesela buradan çıkıyor, terzi olduğunu görüyor. Hepsi iç içe. Tek tek gezmektense hepsi burada. Gayet güzel oldu."

- "Sağ olsun devletimiz bize böyle bir konteyner verdi"

Elektrikçi Ahmet Mazı da depremde iş yerinin tamamen yıkıldığını söyledi.

Depremin ilk haftalarının çok kötü olduğunu, herhangi bir iş yapamadıklarını dile getiren Mazı, enkazdan da bir şey çıkaramadıklarını belirtti.

Mazı, "Konteyner çarşı bize ilaç gibi geldi. Burada 19 dükkanda her sektörden esnaf var. Şimdi müşteri girdiği zaman her yerden her şeyi alıp çıkabiliyor çarşıdan. Sağ olsun devletimiz bize böyle bir konteyner verdi. Allah razı olsun. Şimdi burada devletimiz sayesinde faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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