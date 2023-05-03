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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta depremlerden dolayı ertelenen nikahlar kıyılıyor

AA

Kahramanmaraş'ta depremlerden dolayı ertelenen nikahlar kıyılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FATİH HEPOKUR - KASIM SAKALLI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremler nedeniyle ertelenen nikahlar hız kazandı.

6 Şubat'taki depremler, yeni evlenecek çiftlerin düğün törenlerini de etkiledi, birçok çift nikahlarını ertelemek zorunda kaldı.

Ertelenen evliliklerin nikahlarının yeniden kıyıldığı kentte, Atatürk Parkı içerisindeki Oniki Şubat Nikah Salonu'nda işlemler hız kazanırken nikah salonunda da yoğunluk oluşmaya başladı.

Evlendirme memuru Cafer Aras, AA muhabirine, depremden dolayı ertelenen nikahların, normalleşme süreciyle birlikte yeniden kıyılmaya başladığını söyledi.

Büyük bir deprem felaketi yaşandığını ve depremde mesai arkadaşlarını da kaybettiklerini belirten Aras, deprem öncesi verdikleri randevuları yeniden güncelleyerek nikahlara kaldıkları yerden devam ettiklerini anlattı.

Nikah işlemlerinin deprem öncesi eski seviyelerine yaklaştığını ifade eden Aras, "Deprem öncesi normal zamanda günde 30-40 nikah kıyıyorduk. Şimdi 25-30 nikah kıyıyoruz. Normal sezona yaklaştık. Depremden önce 150 nikah evrağımız vardı. Bu ertelenen evraklarımızın depremden sonra 130'unu gerçekleştirdik, 20 civarında bir evrakımız kaldı." diye konuştu.

- Düğünlerin yerini sade nikah törenleri aldı

Depremden önce düğün salonlarında olan nikahların şimdi nikah salonunda sade törenle gerçekleştirildiğine dikkati çeken Aras, şöyle konuştu:

"Yeni evlenecek çiftlerimizin çoğunluğu düğün yapmak istemiyor. Bu işi burada sade bir törenle yapıyorlar. Düğün gibi bir eğlence yapmak istemiyorlar. Ne kadar mutlu bir gün olsa da buruk bir sevinç var, alkış yapamıyorlar, o acıyı herkesin yüzünde görebiliyoruz. Aileler, yakınları da buraya geliyor. Nikahtan sonra takılar burada veriliyor. Tabii önceden nikah törenlerine daha az sayıda insan katılıyordu. Şimdi düğünler olmadığı için nikah törenlerimizi daha kalabalık ortamda yapıyoruz. Eskiden 10 kişiyle gelinirdi, şimdi 40-50 kişiyle nikah törenleri yapıyoruz."

Nikahları kıyılan damat Onur Akkurt da depremde büyük bir felaket yaşadıklarını, yakınlarını kaybettiklerini belirterek, 2 Mart'taki nikah törenlerini 3 Mayıs'a ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaşadıkları acılara rağmen hayatın devam ettiğini belirten Akkurt, "Bugün nikahımız kıyıldı ama buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bir gecede hayatımız değişti, bütün planlarımız alt üst oldu. Hayallerle süslediğimiz evimiz gitti. Mobilyalarımız, çeyizlerimiz hep gitti. Balayı planlarımız vardı. Tüm hayallerimiz gitti. Şu an evlendik evimiz yok, mecburen ailemizin yanında, baba evinde kalacağız." dedi.

Anne Münire Akkurt ise buruk bir sevinçle oğlunun nikahını yaptıklarını, düğün planlarının, hazırlıkların birçoğunu iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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