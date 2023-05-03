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Afetzede çocuklar konteyner kentlerdeki "festivaller"le deprem psikolojisinden uzaklaşıyor

AA

Afetzede çocuklar konteyner kentlerdeki "festivaller"le deprem psikolojisinden uzaklaşıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ZAFER GÖDER/ORHAN KUZU - Depremden etkilenen 4 ildeki konteyner kentlerde çocukların moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi, deprem psikolojisinden uzaklaşmaları için festivaller gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen kentlerdeki çocukların yaşadıklarını bir an olsun unutması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

AFAD tarafından oluşturulan konteyner kentlerde gerek devlet görevlileri gerekse sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çocukların yüzlerini güldürmek için çalışıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunan bir oyuncak ve oyun firması da depremin ilk anından itibaren çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Firma son olarak depremzede çocuklar için Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta "Çocuk Festivali" gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Konteyner Kenti'nde oluşturulan festival alanına gelen çocuklar, şişme oyun alanı, survivor parkuru ve içinde çeşitli oyun aletlerinin bulunduğu tırda gönüllerince eğlendi.

"Çocuk Festivali" Kahramanmaraş'taki tüm konteyner kentlerde çocuklarla buluştuktan sonra Gaziantep, Hatay, Adana ve Osmaniye'de de çocukların yüzlerini güldürmeye devam edecek.

- "Amacımız depremzede çocukları sevindirmek"

Festivalleri düzenleyen firmanın yetkilisi Sebahattin Temur, AA muhabirine, program kapsamında 11 ildeki 23 merkezde çocuklarla bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Amaçlarının depremzede çocukları sevindirmek olduğunu belirten Temur, "Depremzede çocuklara moral ve motivasyon açısından böyle bir program düzenledik. Bundan sonra da diğer deprem bölgelerine geçip çocukların yüreklerine dokunacağız. İlk programa 3 Nisan'da başladık. Planlamamıza göre 20 Haziran'da bitecek." dedi.

Temur, etkinlikleri genelde çocukların çok ve bir arada bulunduğu konteyner kentlerde yaptıklarını ifade etti.

Devletin çocukların yanında olduğunu ve onlar içir elinden geleni yaptığını anlatan Temur, "Biz de onların yanında olmak için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Çocuklar çok mutlu oluyorlar. İnanın kelimelerle bu mutluluğu tarif edemem. Çocukların sevinci bizi daha çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Çocukları sevindirmenin kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu vurgulayan Temur, "Allah da bize nasip etti. Böyle bir görevi aldık, üstelendik. Bu çocukların mutluluğu paradan, puldan her şeyden daha kıymetli benim için. Çocukların yüzlerinin gülmesi benim için çok değerli. Hem gururluyuz, hem hüzünlüyüz, hem mutluyuz. Kelimelerle tarif edilmiyor bu duygu." ifadelerini kullandı.

- "Burada çok eğlendim mutlu oldum"

Festival alanına annesiyle gelip oyun oynayan 6 yaşındaki Miray Erboz da AA muhabiri aracılığıyla Elazığ'da bulunan babasına selam gönderdi.

Çok eğlendiğini anlatan Erboz, "Park çok güzel baba, çok eğlendim. Mutlu oldum bugün. Burada çok güzel şeyler vardı. Oyunlar vardı." dedi.

Miray Erboz'un annesi Asiye Yaşar da çocukların festival alanında çok mutlu olduğunu, yüzlerinin güldüğünü dile getirdi.

Yaşar, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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