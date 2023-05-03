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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

"Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için Türkoğlu ilçesindeki Kılılı Geçici Barınma Merkezi ve Onikişubat ilçesindeki EXPO alanında etkinlikler düzenlendi.

"Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür etti.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ayşe Sena Başaran da konteyner kentte kaldığını söyledi.

Kendilerine depremi unutturduğu için yetkililere teşekkür eden Başaran, "Etkinlikte gösteriler yapıldı, yüzlerimizi boyadılar, pamuk şeker yiyeceğiz, sonra balonlardan şekiller yapacaklar." dedi.

Çocuklardan Sultan Karabıyık da etkinlikte oyun oynadıklarını anlattı.

Etkinliğe palyaçoların geldiğini aktaran Karabıyık, "Onlar bizi eğlendirdi. Bence böyle etkinlikler devam etsin, eğlenceli oluyor ve zaman geçiyor." diye konuştu.

Etkinliklerin Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Gaziantep ve Hatay illerinde de devam edeceği öğrenildi.

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