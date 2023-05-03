Kahramanmaraş'ta "3 Mayıs Türkçülük Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, "3 Mayıs Türkçülük Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarınca Dulkadiroğlu ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, kısa şalvar güreşleri ve okçuluk gibi çeşitli branşlarda turnuvalar gerçekleştirildi.



Organizasyonda, çeşitli oyunlar oynandı ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Etkinliğe katılan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, AA muhabirine, depremin olumsuz etkilerini azaltabilmek için federasyon olarak 3 Mayıs Türkçülük Günü’nde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta normalleşme sürecinin başladığını belirten Hopur, "Bugün burada düzenlediğimiz turnuva ve etkinliklere, 200 mini güreşçimiz, 25 okçu sporcumuz ve yağlı güreşleri tanıtacak 2 başpehlivanımız katıldı. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Etkinliklerde kısa şalvar güreşlerine katılan 13 yaşındaki sporcu Şevki Eski de deprem felaketinin ardından güzel bir organizasyonda güreştiklerini anlatarak, "Depremde hocalarımı kaybettim çok üzgünüm. Bugün onların adına yarıştım ve güzel bir güreş yaptım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.