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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş depreminde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

AA

Kahramanmaraş depreminde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN / ZAFER GÖDER - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören Göksun ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin minaresine leylekler yuva yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 11 ili etkileyen depremlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde 1922 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami de ağır hasar aldı.

İlkbaharla kente gelmeye başlayan leyleklerden bir çift, caminin şerefesi yıkılan ve hasar gören minaresine yaz aylarını geçirmek için yuva yaptı.

Burada yumurtadan çıkan 3 yavrusu ile leyleklere, cami etrafındaki esnaf göz kulak oluyor.

Cami yanında oto döşeme dükkanı bulunan Semih Erdem, AA muhabirine, Ulu Cami'nin minaresinin yıkılan bölümüne leyleklerin yuva yapmasının mahalleye güzellik kattığını ifade eden Erdem, "Allah'ın bir hikmeti. Onlar da bize bir komşu oldu, moral oldu. Yavruları da çıktı. Yıkılan bir yere geldi yuva yaptı. Orada çocukları oldu. Hepimizin maskotu oldular." diye konuştu.

- Leylekler kent sakinlerinin ilgisini çekiyor

Mahallenin eski muhtarı Cihangir Koyuncu da görüntünün güzel olduğunu ancak depremlerde tarihi caminin zarar görmesinin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Koyuncu, leylekleri gören bazı vatandaşların şaşırdığını, fotoğraf ve video çektiğini anlattı.

Esnaf Serhat Çakar da leyleklerin 1 ay önce minareye yuva yapmaya başladığını, onları görünce mutlu olduğunu ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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