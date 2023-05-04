Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören okulların bahçesine, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ile 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için seçim konteynerleri kuruluyor.

Kentte, deprem nedeniyle hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy verme işleminin aksamaması ve oy verme sırasında sorun yaşanmaması için seçim konteynerleri hazırladı.

İçerisinde oy kullanma kabinlerinin de yer aldığı konteynerler, Dulkadiroğlu ilçesindeki hasarlı okulların bahçelerine yerleştirildi.

Elektrik bağlantısı ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan konteynerler, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde vatandaşların hizmetinde olacak.

Mahalle sakinlerinden İmam Çiftçi, köylerindeki okulun yıkıldığını, oylarını konteynerde kullanacaklarını söyledi.

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