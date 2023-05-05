Kahramanmaraş'ta 31 yıllık terzi konteyner dükkanında işbaşı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 31 yıllık terzi konteyner dükkanında işbaşı yaptı

AA

Kahramanmaraş'ta 31 yıllık terzi konteyner dükkanında işbaşı yaptı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ZAFER GÖDER/ORHAN KUZU - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkoğlu ilçesinde bulunan 31 yıllık ekmek kapısı yıkılan terzi Ali Körük, Batman Belediyesince yapılan konteyner çarşıda yeniden iğne-iplikle buluştu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi de hasar gördü.

Depremde, mahallede bulunan birçok ev, iş yeri ya yıkıldı ya da hasar gördü.

Mahallede bulunan bir dükkanda 31 yıldır terzilik yapan ve geliri ile 3 çocuğunun üniversite eğitimi almasını sağlayan 55 yaşındaki Ali Körük'ün ekmek kapısı da yıkıldı. Bir süre işsiz kalan Körük, mahallede oluşturulan konteyner çarşı ile yeniden işinin başına döndü.

İş yerinin enkazından çıkardığı dikiş makinesi, makas, iğne iplikleri ve kumaşları yeni iş yerine taşıyan Körük, mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.

- "31 yıldır aynı dükkandaydım"

Ali Körük, AA muhabirine, ilkokulu bitirdikten sonra terzinin yanında çırak olarak işe başladığını, Osmaniye'de 10 yıl terzilik yaptıktan sonra 1992'de Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'ne geçerek işini sürdürdüğünü anlattı.

Depremde iş yeri yıkılana kadar 31 yıldır aynı dükkanda terzilik yaptığını dile getiren Körük, "Bize burayı tahsis ettiler. Vatandaşlara burada hizmet vermeye devam edeceğim. Normalde 2 tane terzi var ama şu anda sadece ben çalışıyorum. Üç çocuğum var. En küçüğü 20 yaşında üniversiteye hazırlanıyor. En büyüğü evlendi. Üniversiteyi bitirdi. Şu anda fabrikada çalışıyor. İkincisi ise Ordu'da üniversite okuyor. Depremde evim ağır hasar gördü. Çadırda kalıyoruz. Konteyner çıktı ama henüz geçmedik. Bize bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta sporcular tekvando yaparak depremin etkilerinden uzaklaşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sporcular tekvando yaparak depremin ...
Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kente 280 aile yerleştirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kente 280 aile ...
Bakan Ersoy: Deprem bölgesindeki oteller için orta vadeli bir finansman çalışması yapıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Deprem bölgesindeki oteller için orta ...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların ...
Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların ...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elbistan'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Elbistan'da ...
Kahramanmaraş'ın tarihi çarşılarındaki esnaf, kepenk açıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın tarihi çarşılarındaki esnaf, kepenk ...
Kahramanmaraş depreminde şerefesi yıkılan minare leyleklere yuva oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş depreminde şerefesi yıkılan minare ...
Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem (2)
Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Kahramanmaraş'ta "3 Mayıs Türkçülük Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "3 Mayıs Türkçülük Günü" çeşitli ...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'taki bir ilkokulun kantininden öğrenciler ürünleri ücretsiz alıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki bir ilkokulun kantininden ...
Afetzede çocuklar konteyner kentlerdeki "festivaller"le deprem psikolojisinden uzaklaşıyor
YEREL HABERLER Afetzede çocuklar konteyner kentlerdeki ...
Kahramanmaraş'ta depremlerden dolayı ertelenen nikahlar kıyılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremlerden dolayı ertelenen ...
Gönüllü aşçılar deprem bölgesinde 3 aydır 3 öğün yemek çıkarıyor
YEREL HABERLER Gönüllü aşçılar deprem bölgesinde 3 aydır 3 öğün ...
Kahramanmaraş'ta kurulan "konteyner çarşı" mahallenin ticaret merkezi oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kurulan "konteyner çarşı" mahallenin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.