Kahramanmaraş'ta 31 yıllık terzi konteyner dükkanında işbaşı yaptı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ZAFER GÖDER/ORHAN KUZU - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkoğlu ilçesinde bulunan 31 yıllık ekmek kapısı yıkılan terzi Ali Körük, Batman Belediyesince yapılan konteyner çarşıda yeniden iğne-iplikle buluştu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi de hasar gördü.

Depremde, mahallede bulunan birçok ev, iş yeri ya yıkıldı ya da hasar gördü.

Mahallede bulunan bir dükkanda 31 yıldır terzilik yapan ve geliri ile 3 çocuğunun üniversite eğitimi almasını sağlayan 55 yaşındaki Ali Körük'ün ekmek kapısı da yıkıldı. Bir süre işsiz kalan Körük, mahallede oluşturulan konteyner çarşı ile yeniden işinin başına döndü.

İş yerinin enkazından çıkardığı dikiş makinesi, makas, iğne iplikleri ve kumaşları yeni iş yerine taşıyan Körük, mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.

- "31 yıldır aynı dükkandaydım"

Ali Körük, AA muhabirine, ilkokulu bitirdikten sonra terzinin yanında çırak olarak işe başladığını, Osmaniye'de 10 yıl terzilik yaptıktan sonra 1992'de Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'ne geçerek işini sürdürdüğünü anlattı.

Depremde iş yeri yıkılana kadar 31 yıldır aynı dükkanda terzilik yaptığını dile getiren Körük, "Bize burayı tahsis ettiler. Vatandaşlara burada hizmet vermeye devam edeceğim. Normalde 2 tane terzi var ama şu anda sadece ben çalışıyorum. Üç çocuğum var. En küçüğü 20 yaşında üniversiteye hazırlanıyor. En büyüğü evlendi. Üniversiteyi bitirdi. Şu anda fabrikada çalışıyor. İkincisi ise Ordu'da üniversite okuyor. Depremde evim ağır hasar gördü. Çadırda kalıyoruz. Konteyner çıktı ama henüz geçmedik. Bize bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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