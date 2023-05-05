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Bakan Kirişci'den Kahramanmaraş'a savunma sanayisi yatırımı açıklaması:

AA

Bakan Kirişci'den Kahramanmaraş'a savunma sanayisi yatırımı açıklaması:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sadece kamunun değil savunma sanayisi alanındaki özel sektörün de çok önemli bir ekosistemi Kahramanmaraş'ta oluşturacağını şimdiden görebildiğini söyledi.

Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Savunma Sanayii Başkanlığının Kahramanmaraş için hayata geçirdiği yatırımın, deprem nedeniyle bozulan psikoloji, sosyoloji, ekonominin ayağa kaldırılması adına güzel bir milat olduğunu belirtti.

Başkanlık bünyesinde TUSAŞ'ın Kahramanmaraş özelinde aldığı yatırım kararının halkın moral ve motivasyonu açısından çok kıymetli olduğuna işaret eden Kirişci, "Yaklaşık 1 milyar liralık bir yatırım ve bu yatırımla beraber başlangıç için belki 120 istihdam olacak. Ama devamında 250, 500 desek olur. Bizi 500 falan kesmez. Kahramanmaraş işkolik bir şehir. İşine aşık bir şehir. Üretmekten, istihdam sağlamaktan, ihracat yapmaktan ve bu memlekete hizmet etmekten onur ve gurur duyan bir şehir." diye konuştu.

Sanayisini yıllardır tekstille ayağa kaldırmaya çalışan Kahramanmaraş'ı bu alandaki çeşitlenmenin heyecanlandırarak motive ettiğini vurgulan Kirişci, şöyle devam etti:

"Ben eminim. Bizim gibi zamanında bu şehirden üniversite olmadığı için ayrılan ve gittikleri yerde de sağlanan imkanlardan dolayı oralara yerleşip akıl teri döken gençler açısından da bu projenin çok hayati öneme haiz bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu gelişmenin, bu alanda bir kıvılcım olacağını düşünüyorum. Ama kendi alanımızla ilgili de tarım orman noktasında da bunu bir fidan, yarın büyük bir ağaç ve bu ağaçların bir araya geldiği bir ormana, savunma sanayi alanında da sizin ülke geneline yayan politikanıza en fazla katkı sağlayacak. Bu alanda en güzel katkıları sunacak olan bir şehir olacağımızın özellikle altını çizmek isterim."

Kirişci, 6 Şubat depremleri sonrasında can ve mal kayıpları yaşayan Kahramanmaraş'ın ihyası ve inşası için şehri ayağa kaldırma çabalarının da hızla devam ettiğini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanlığının ortaya koyduğu iskan ve istihdamın Kahramanmaraş açısından çok önemli olduğunu dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

"İskanı sağlayıp bu arada istihdam göz ardı edildiğinde, ettiğinizde, ister istemez o iskanın çok anlamlı olamayacağını, içinin, altının, üstünün doldurulamayacağını gördük. Bundan dolayı şahsınızda emeği geçen herkesi kutluyoruz. İstihdamla ilgili de alın teri dökmek yerine akıl teri dökecek bu gençlerin de bu vesileyle önü açılmış olacak. Kahramanmaraş'ımızın zaten sizin bu girişiminize ilk cevap veren, hızlı karar veren ve bu konuda kendi iradesini, çabasını hızla ortaya koyan bir şehir olması bir tesadüf, tevafuk değil. Bu, şehrin temel karakteristiğidir. Sadece kamumuzun değil savunma sanayi alanındaki özel sektörümüzün de çok önemli bir ekosistemi burada oluşturacağını ben şimdiden görüyorum. Çünkü tekstil sonrası böyle bir kültür mutlaka burada hayat bulacak. Buna da inanıyoruz, güveniyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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