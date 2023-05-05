Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesindeki kira artışlarına ilişkin, "Bunun belgelenmesi, paylaşılması durumunda gereği mutlaka yapılacaktır. Kimsenin yaptığı da yanına kar kalmamalı." dedi.

Bakan Kirişci, Necip Fazıl Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen törende depremzedeler için helva dağıttı, parkta vatandaşlarla sohbet etti.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'dan sonra en çok can kaybı ile yıkımın Kahramanmaraş'ta yaşandığını söyledi.

Kentin yeniden inşa edilmesi için çalışmaların ilk günden başladığını anımsatan Kirişci, yeniden inşa sürecinin hazırlanan bir plan doğrultusunda gerçekleşeceğini vurguladı.

- "Master plan hazırlandı"

Kahramanmaraş geneliyle ilgili master plan hazırlattırdıklarını aktaran Kirişci, şöyle devam etti:

"Master plan ile şehrin fay hatlarını dikkate alarak, eğitim, sağlık, ulaşım, sosyalleşme, dini alanlar, ticaret ve sanayisi ile ilgili akla gelebilecek alanları belirleyeceğiz. Bundan sonra bütün faaliyetlerimizi bu master plana göre belirleyeceğiz. Hiçbir şekilde kimsenin 'ben buraya bunu yapıyorum' veya 'yaptıracağım' demesi değil, o kurallar neyse hepimiz o kurallara uyacağız."

Kirişci, sadece Kahramanmaraş merkezde değil ilçelerde de bu çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Kasım ayı gibi kalıcı konutlara taşınanları da inşallah hep birlikte duyurmuş olacağız. Üçüncü veya dördüncü ayda temeli atılan bu yapıların on birinci ayda, sekiz ay gibi bir sürede inşaatlarının tamamlandığı müjdesini de vereceğiz." ifadesini kullandı.

- "Kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı"

Bir vatandaşın deprem bölgesindeki kira artışlarına yönelik sorusuna Bakan Kirişci, şu yanıtı verdi:

"Adalet Bakanlığımızın suç duyurusu yapıldığında veya savcılıklarımız konuyla ilgili bu şikayetleri aldığında yürüttüğü çalışmalar var. Herkesin başına birer zabıta, polis, kolluk kuvveti dikemiyoruz. İki kişinin arasında geçen bu görüşmenin tabii ki arzu ederiz ki bir Müslüman ahlakına, bir ticari ahlaka uygun olsun. Yani 3 bin liralık 2 bin 500 liralık bir kiranın durup dururken 10 bin liraya çıkması neyse, bizim alan olduğu için söylüyorum, patatesin soğanın başına getirilen de aynı, 35-40 bin liralık konteyneri 120 bin lira yapan da aynı ticari ahlaktan yoksundur."

Kirişci, Türk milletinin kendi evini, yuvasını ve kendi imkanlarını ihtiyaç sahiplerine açan müşfik bir millet olduğunu vurguladı.

Ama nadiren de olsa bunu istismar edenlerin bulunduğuna işaret eden Kirişci, "Hukuk devletinde, hukuk tarafından sürdürülmesi gereken bir mücadele. Bu mücadele de devam ediyor. Bu tür şikayetler, bunun belgelenmesi, paylaşılması durumunda gereği mutlaka yapılacaktır. Kimsenin yaptığı da yanına kar kalmamalı." dedi.

Konuşmasının ardından çocuklara oyuncak dağıtan Kirişci, daha sonra Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.