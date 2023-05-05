Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için basketbol turnuvası düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından, Garanti BBVA iş birliğiyle 12 Dev Adam Basketbol Okulları (DABO) etkinliği kapsamında depremzede çocuklara yönelik turnuva düzenlendi.

Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Atatürk Spor Salonu otopark alanında düzenlenen etkinliğe, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve erkek liglerinde mücadele eden takımların yöneticileri de katıldı.

Garanti BBVA iş birliğiyle yapılan 12 Dev Adam Basketbol Okulları etkinliğinde 3x3 Basketbol Turnuvası maçları da oynandı.

Depremzede çocuklar için hazırlanan özel aktivitelerin olduğu organizasyonda katılımcılara 12 DABO forması ve topu hediye edildi.

Etkinlikle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, ülke olarak ağır bir deprem felaketi yaşadıklarını, yaraların sarılması için herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Federasyon olarak bu yaraların sarılması için çalıştıklarını belirten Onan, şöyle konuştu:

"Ülke olarak çok zor günler yaşadık. Çok ağır bir depremi atlatmaya çalışıyoruz. Halk olarak, millet olarak yaraların çok çabuk sarılması için herkes elinden geleni yapıyor. Biz de Basketbol Federasyonu olarak hem yaraların sarılmasına yardım edip hem de yaralar sarılırken burada çocuklarımıza aktiviteler yaptırmak istiyoruz. Depremden etkilenen 11 ilimizde Garanti Bankası'yla birlikte üçe üç sahalarımızı kurduk. Burada hem depremzede çocukları eğitip, lisanslı çocuklara antrenman yaptırıp hem de onlara böyle güzel oyunlar oynatarak biraz aktivite, zaman geçirmelerini istedik."

Onan, Türkiye Basketbol Federasyonunun depremden etkilenen 11 şehirde haziran, temmuz ve ağustos ayları boyunca Garanti BBVA'nın iş birliğiyle 12 DABO etkinliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

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