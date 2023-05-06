Kahramanmaraş'ta liseliler depremzedeler için "şambali tatlısı" yaptı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, Türk Kızılaydan temin edilen malzemelerle, konteyner kentte kalan depremzedeler için "şambali tatlısı" yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde büyük zarar gören Afşin'de, Şehit Dinçer Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencileri, depremzedelere moral vermek için kolları sıvadı.

Öğretmen ve öğrenciler Türk Kızılaydan temin edilen malzemelerle, Ankavan Konteyner Kent'te yaşamını sürdüren depremzedeler için okulun mutfak atölyesinde, ana malzemeleri irmik, şeker ve süt olan; "Şam tatlısı" ya da "Şam balı" olarak da bilinen "şambali" tatlısından yaptı.

Okulun yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmeni Dilaver Uslu, AA muhabirine, öğrencilerle teorik olarak işledikleri dersleri mutfak atölyesinde pratiğe dönüştürdüklerini söyledi.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden Afşin'in de büyük ölçüde etkilendiğini anımsatan Uslu, "Okul olarak depremi yaşayan afetzede vatandaşlarımıza moral sağlamak ve ağızlarını tatlandırmak adına etkinlik yapmak istedik. Öğrencilerimiz ve gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla birlikte şambali tatlısı yapıyoruz." dedi.

- 1750 kişilik tatlı yaptılar

Öğrencilerle birlikte 1750 kişilik "şambali tatlısı" yaptıklarını anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Deprem öncesinde Afşin'deki bazı toplu etkinliklerde okul olarak hizmet vermekteydik. Öğrencilerimiz tarafından yapılan tatlı, çorba, çiğ köftelerle Afşin halkına hizmet etmiştik. Şimdi de depremzede vatandaşlarımız için bir araya geldik. Okulumuzda öğrencilerimizle hazırladığımız şambali tatlısını konteyner kentte yaşamını sürdüren vatandaşlarımıza dağıtacağız ve onların acısını paylaşacağız."

Dinçer, kendilerine malzeme desteği sağlayan Türk Kızılay ekibine teşekkür ederek, "Bu etkinlikle, deprem sırasında, her zaman bizim yanımızda olan Kızılay ve diğer paydaş kurumlarımıza biz de bu şekilde destek olmak istedik." dedi.

11. sınıf öğrencisi Nurten Şahin ise öğretmenleriyle birlikte tatlı yaparak depremzedelere moral vermek istediklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Dilber Kartal da konteyner kette kalan depremzede vatandaşlar için arkadaşlarıyla tatlı yaptıklarını ifade etti.

Aleyna Demir ise yaptıkları tatlıları konteyner kentte kalan vatandaşlara ikram edeceklerini belirtti.

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