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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta araç teslim töreninde konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta araç teslim töreninde konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye, savunma sanayinde her geçen gün yeni bir başarı hikayesine şahitlik eden bir ülke haline geldi." dedi.

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen araç teslim törenine katıldı, orman personeli ile bir araya geldi.

Orman Genel Müdürlüğüne kazandırılan yeni hava ve kara araçlarıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kirişci, depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın her yönden ayağa kalkması ve toparlanması için çalışmaların eksiksiz devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende 3 Mayıs'ta orman hava filosunu hizmete aldıklarını anlatan Kirişci, "Biz netice itibarıyla 2002 yılında 65 ton su atma kapasitesine sahipken bugün geldiğimiz noktada 460 tonlara doğru yaklaştık." diye konuştu.

Kirişci, 2021 yılında 18 olan pilot sayısını 37'ye çıkardıklarını, toplam hava filosundaki personel sayısının da 103'e ulaştığını anlattı.

Kiralama için 2022 yılında 55 helikopter, 17 uçak ve 8 İHA için 134 milyon dolar bedel ödediklerini, bugün tüm hava filosunun 286 milyon dolarlık bir parasal karşılığı olduğunu aktaran Kirişci, şöyle devam etti:

"Bizim mutlak surette kiralama yerine kendi envanterimizle kayıtlı hava araçlarımızın olması gerektiği aşikar. Amacımız bütün hava araçlarımızın bu ülkede üretilen hava araçları olması konusunda ciddi bir çabamız var. Bu çerçevede de özellikle TUSAŞ'la yakın çalışıyoruz. Tıpkı Sikorsky'lerde olduğu gibi T70 Sikorsky helikopterlerde de TUSAŞ'la işbirliği içerisine girdik. İnşallah siparişimizi verdik, sözleşmemizi imzaladık. 10 tane 4'er ton atma kapasitesi olan helikopterlerimizi de yine TUSAŞ üzerinden, bunları da 208 milyon dolar gibi bir bedel karşılığında üretimler gerçekleştikten sonra inşallah kendi envanterimize alacağız. Türkiye, savunma sanayinde her geçen gün yeni bir başarı hikayesine şahitlik eden bir ülke haline geldi."

Savunma Sanayii Başkanı ve heyetiyle dün Kahramanmaraş'ta bir araya geldiklerini ve savunma sanayindeki yatırmalarla ilgili değerlendirmede bulunduklarını hatırlatan Bakan Kirişci, "Bizim arzumuz şu, Kahramanmaraş tekstille bilinen bir şehir olmanın ötesine geçsin. Biraz da sanayide çeşitlilik olsun ve burada alın teri döken gençlerimiz de bu şehirde kendilerine istihdam bulsunlar. İnşallah, Allah ömür verirse biz bu şehirde, bu bahsetmiş olduğumuz ki 'Kaan' ismini verdiğimiz biliyorsunuz milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık." diye konuştu.

Bakan Kirişci, Ege Bölgesi'nde bu yıl İzmir ve Muğla'da iki havalimanını hizmete alacaklarını ifade etti.

- "4 bin 981 aracımız var"

Havada olduğu gibi kara araçlarının sayısını da artırdıklarını ve filoya yeni araçlar eklemeye devam ettiklerini dile getiren Bakan Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim için hava kuvvetimiz gibi kara kuvvetimiz de çok önemli. Burada da hem personel hem de araç gereç noktasında ciddi bir mesafe katettik. Tabii ki 2002 yılında sadece 1107 araç vardı. Pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'nin kendine yeterliliği oldukça düşük düzeydeydi. Ama şu anda geldiğimiz noktada 4 bin 981 aracımız var. Bu araçlar da burada gördüğünüz gibi öyle ufak tefek araçlar değil. Bunlar ağır iş makinaları, ilk müdahale araçları, arazözler, ekskavatör, greyderler, dozerler, bütün bunların hepsiyle beraber 3 bin 874 yeni aracı kazandırdık ve 12 milyar lira ödedik. Sırf geçtiğimiz yıl aldığımız 762 araca 5 milyar 543 milyon lira ödedik. İnşallah 2023 yılı için de değişik iş makinaları olmak üzere 351 aracı da yine kendi envanterimize kazandıracağız."

Bakan Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü personel sayısının 43 binin üzerine çıktığını, kadro bekleyen 26 bin 500 personeli de kadroya kavuşturduklarını söyledi.

Geçen yıl Orman Kurtarma Timi'nin (ORKUT) kurulduğunu anımsatan Kirişci, "O tim Kahramanmaraş depreminde de arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Bunların halihazırdaki sayısı 462. Ama istiyoruz ki bakanlığımız bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğümüz olmak üzere bu time katılacak insan kaynaklarını geliştirelim, arttıralım. Hedefimiz 4 bin 500 kişi. Çünkü Türkiye risklerle dolu bir ülke, doğal afetler, riskler bizim ülkemizin doğasında var. Dolayısıyla bizim buna uygun da mutlaka çözümler üretmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Orman köylülerine destek veriyoruz"

Türkiye genelinde ormanları koruyan, ormanlarda çalışan 5 milyon orman köylüsüne de katkı sağlamaya devam edeceklerini anlatan Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Ormanı gönüllü koruyan orman köylümüze bizim daha fazla katkı, daha fazla destek olmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir yığın projelerimiz var, ORKÖY'dür vesaire... Ama biz istiyoruz ki bunlara daha düzenli, daha sürdürülebilir bir gelir olsun. Bu çerçevede de kanunda yaptığınız değişiklikle, ormandan elde edilen gelirlerin yüzde 10'u ki bu rakam 2 milyara tekabül ediyor. Bugün için orman köylümüze 2 milyar liralık bir desteği sadece buradan sağlıyor olacağız. Bu çok önemli bir konu. Bunların özellikle yakacak ve de inşaatlarında kullanacakları keresteyi maliyeti üzerinden yüzde 75'ini sübvansiyonlu vereceğiz. Bu da orman köylümüze yine destek. Öbür taraftan yine kooperatifler marifetiyle yine orman köylülerimize bir destek olsun diye yüzde 10'luk bir ilave ödeme daha gerçekleştireceğiz. Son olarak ormanda çalışan orman köylülerimizin şayet sigortalı ise bunların hak edişlerine yüzde 5 daha ilave daha fazla ödemede bulunacağız. Bütün bunları topladığımızda güncel rakamları 2 milyar 515 milyon lira. Bu da kanunla beraber orman köylümüze verilen bir destek."

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü araç filosuna bu yıl 31 yeni araç kazandırdıklarını kaydeden Bakan Kirişci, 1 Haziran'dan itibaren ilk defa Kahramanmaraş'a konuşlu 1 yangın helikopterinin göreve başlayacağını sözlerine ekledi.

Bakan Kirişci, açıklamasının ardından bölge müdürlüğüne teslim edilen yangın komuta aracında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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