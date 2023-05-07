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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta depremzedeler açılan kurslarla acılarını unutmaya çalışıyor

AA

Kahramanmaraş'ta depremzedeler açılan kurslarla acılarını unutmaya çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depremzedeler, halk eğitim merkezi kurslarına giderek acılarını hafifletmeye çalışıyor.

Göksun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen afetzedelerin hayata tutunmaları ve yaşadıkları acıdan uzaklaşmaları için çeşitli kurslar düzenliyor.

Merkez tarafından 6 Şubat'tan itibaren her gün en az 12 saat açık olan kurslara 7'den 70'e yüzlerce depremzede katılıyor.

İlçenin farklı noktalarında açılan kurslarda çocuklar ve yetişkinler için farklı etkinlikler ve eğitimler düzenleniyor.

- "İnsanlarımıza destek olmak adına birçok faaliyet yaptık"

Göksun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Akoğlu, AA muhabirine, depremlerin ardından sahaya indiklerini, insanlara destek olup depremin acılarını unutturmak için birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akoğlu, farklı yaş gruplarındaki çocuklara etkinlikler düzenlediklerini, diğer depremzedeler için de mesleklerine ve ilgi alanlarına göre kurslar açtıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Tüm kesimlere yönelik hızlı bir şekilde programlarımızı yaptık ve uygulama aşamasına geçtik. Her güne ayrı bir etkinlik yaptık. Küçük çocuklarımıza yönelik zumba etkinliklerimiz haftanın 2 günü devam etti. Cimmastik kurslarımız oldu. Akıl-zeka oyunları kursu verdik. Kadınlarımıza, annelerimize yönelik el sanatları kursları düzenledik. Sadece eğitim maksatlı değil, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösterdik."

Akoğlu, Göksun Halk Eğitim Merkezi olarak tüm çadırlarını ve imkanlarını depremzedelerin hizmetine sunduklarını ifade ederek, "Depremin ilk gününden bugüne kadar her an, her dakika vatandaşlarımızla, çocuklarımızla iç içe olduk. Depremin ilk günden itibaren ve günümüze kadar toplamda şu an 22 kursumuz aktif bir şekilde devam ediyor. Şu aşamada 375 vatandaşımız kurslarımızdan faydalanıyor. Vatandaşlarımızın ilk başlardaki o gözlerindeki deprem korkusunun artık ağırdan ağıra gülümsemeye, yeni bir ışımaya doğru gittiğini bizzat gördüm. Vatandaşlarımız bu noktada çok mutlular. Çocuklarımız, annelerimiz ve babalarımız çok mutlu." ifadelerini kullandı.

- "Stresimizi atıyoruz"

Dikiş kursuna katılan 41 yaşındaki Sevda Gişi, kurslara katıldıktan sonra depremin etkisinden biraz kurtulduğunu, farklı insanlarla tanışıp güzel arkadaşlıklar edindiklerini söyledi.

Gişi, "Dikiş kursuna gitmeyi çok seviyorum. Burada boş vaktimizi değerlendiriyoruz. Stresimizi atıyoruz. En azından sohbetimiz oluyor. Sürekli çadırın içinde değiliz. Buraya gelip aynı ortamda bir şeyler yapıyoruz. Rahatlıyoruz." diye konuştu.

Melisa Yorucu da kursun kendilerine çok iyi geldiğini ifade ederek, "Burası bize iyi oldu. Psikolojimiz düzeliyor. Nevresim süslüyoruz, yastık kılıfı dikiyoruz. Yorgan, seccade dikiyoruz. Ne ürün varsa onları yapıyoruz. Arkadaşlarla bir arada hep beraber vakit geçiriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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