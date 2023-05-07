Kahramanmaraş'ta depremzedeler "Dayanışma Obası"nda sosyal hayata uyum sağlamaya çalışıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Dünya Etnospor Konfederasyonunca oluşturulan Dayanışma Obası'nda kalan depremzedeler, çeşitli etkinliklere katılarak depremin izlerini unutmaya çalışıyor.

Kırgızistan ve Kazakistan'dan getirilip Kılavuzlu Millet Bahçesi'ne kurulan 218 çadırda kalan yaklaşık 1500 depremzede için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Hem soğuğa dayanıklı hem de yazın serin olan çadırlarda kalan depremzedeler için çeşitli sosyal alanlar oluşturuldu.

Çocuklar için etkinlik çadırı ve parklar da bulunan Dayanışma Obası'nda geleneksel oyunlara da yer veriliyor.

Sosyal etkinliklerle çocuklara depremin acılarının unutturulması ve gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Obada kalan bazı vatandaşlar ise güneşli havayı fırsat bilip ağaçların altında zaman geçiriyor.





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