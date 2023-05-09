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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden dolayı kullanılamayan tren garı düğün fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu

AA

Depremden dolayı kullanılamayan tren garı düğün fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FATİH HEPOKUR/KASIM SAKALLI - 6 Şubat'taki depremlerde rayların zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Kahramanmaraş Tren Garı, yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğraflarını çektirdikleri doğal stüdyoya dönüştü.

Kent merkezinde düğün fotoğrafçılarının kullandığı tarihi ve sembolik mekanların zarar görmesi, mesire alanlarının da depremzedeler için çadır kent ve lojistik merkez olarak kullanılması, yaklaşık 3 aydır seferlerin yapılamadığı tren garını fotoğrafçılar için cazip bir yer haline getirdi.

Tarihi binası, sahip olduğu yeşil alanları ve rayların yanında sergilenen eski trenle doğal bir ortam sunan garda, depremden sonra lokomotif seslerinin yerini deklanşör sesleri aldı.

Kahramanmaraş'ta 20 yıldır fotoğrafçılık yapan Yalçın Ördek, AA muhabirine, depremden dolayı hasar gören ve tren seferlerinin yapılamadığı garı doğal plato olarak kullandıklarını anlattı.

6 Şubat'taki depremlerin ardından zor bir süreç geçirdiklerini belirten Ördek, "Büyük bir deprem yaşadık. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor, kabullenmemiz lazım. Yeni evlenecek çiftlerimiz düğünlerini daha önce düğün salonlarında yapıyordu ama şu anda düğünlerin yerini nikahlar aldı. Çiftlerimiz düğün yapmasa da fotoğraf çekiminden vazgeçmiyor." dedi.

Depremden önce düğün fotoğrafçılığı için çok fazla mekan olduğunu dile getiren Ördek, depremden sonra ise doğal mesire ve park gibi bir çok alanın çadır ya da konteyner kente dönüştürülmesi nedeniyle çok kısıtlı alanda fotoğraf çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.

- "Çiftlerimiz de burayı çok beğeniyorlar, tercih ediyorlar"

Kahramanmaraş Tren Garı'nın tarihi yapısı ve yeşillikler arasında doğal bir güzelliğe sahip olduğunu aktaran Ördek, "Tren istasyonunun rayları zarar gördüğü için şu an seferler yapılamıyor. Biz de burayı doğal plato olarak kullanıyoruz. Çiftlerimiz de burayı çok beğeniyorlar, tercih ediyorlar." diye konuştu.

Tren garında fotoğraf çektiren damat Yusuf Kurt da kendisinin Hatay'da eşinin ise Kahramanmaraş'ta depreme yakalandıklarını, birçok yakınlarını ve akrabalarını depremde kaybettiklerini söyledi.

Depremden dolayı düğünle ilgili planlarının tamamen değiştiğini belirten Kurt, "Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Düğün tarihimiz hariç her şey değişti, kayıplarımız oldu. Bu yüzden aile arasında küçük bir düğün yapıyoruz. Hatıra kalması için fotoğraf çektirmek istedik. Deprem nedeniyle birçok yer hasar gördüğü için en uygun yer olarak tren garını düşündük. Daha güzel günlerimiz de olacaktır diye umut ediyoruz." dedi.

Gelin Sevgi Kurt ise kurdukları hayallerin birçoğunu depremden dolayı gerçekleştiremediklerini ifade etti.

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