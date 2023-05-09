Kahramanmaraş'ta tarım alanlarının sulanmasında kullanılan havuz depremde zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta tarım alanlarının sulanmasında kullanılan havuz depremde zarar gördü

AA

Kahramanmaraş'ta tarım alanlarının sulanmasında kullanılan havuz depremde zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ORHAN KUZU/ZAFER GÖDER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bir sulama havuzu ile bazı tarım alanlarında oluşan çökme ve yüzey kırıkları havadan görüntülendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin fay hatlarının geçtiği tarım arazilerinde yarıklar meydana geldi, bazı köy ve bağ evlerinde hasarlar oluştu.

Fay hattındaki bazı köy evleri ise adeta yarılan toprakla birlikte ikiye ayrıldı.

Bunun yanında zeytin, badem, incir ağaçları ile çeşitli sebzelerin bulunduğu tarım arazilerinin sulanması için kullanılan havuz ve göletlerde de hasar oluştu.

Yarılmalar ve toprak kayması nedeniyle kot farkının yaklaşık 1 metreyi bulduğu bazı arazilerde tarla ve bahçelerde ise 5-6 metre genişliğinde çökmeler yaşandı.

Kahramanmaraş'ın Türkeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçelerinin sınırındaki Bademli köyünde de yaklaşık 400 dekarın sulanmasında kullanılan havuzda yarıklar meydana geldi.

400 ton su kapasiteli havuzdaki sular zeminde oluşan yarıklardan aktı.

Bölgede tarımla geçimini sağlayan çiftçiler havuz yeterli dolulukta olmadığı için ürünlerini sulayamıyor.

- "Sebze ekme zamanı, su olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz"

Bademli Mahallesi sakinlerinden 58 yaşındaki Burhan Bahar, AA muhabirine, fay hattının zeytin bahçesinden geçtiğini söyledi.

Depremde zeytinliğinde 7-8 metre aralıklarla yaklaşık birer metre derinliğinde 2 yarık oluştuğunu belirten Bahar bazı zeytin ağaçlarının da kökünden çıkarak devrildiğini ifade etti.

Bahar, bölgede yaklaşık 400 dönümlük arazinin sulanması için kullanılan sulama havuzunun depremden hasar gördüğünü anlatarak "Ne yapalım Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Bu yüzyılın felaketi. Mahallede yaklaşık 60 yıl önce yapılan havuzumuz vardı. Önünde 400 dekar bir arazimiz var. Bu araziyi o havuzdan suluyoruz. Şu anda sebze ekme zamanı. Su olmadığı için biz de biraz sıkıntı yaşıyoruz. Depremin ardından havuz hasar aldı." dedi.

Sulama havuzunun farklı yerlerinde çatlaklar oluştuğunu aktaran Bahar, "Havuz 3-5 yerinden çatladı. Su tutmuyor. Ancak yarım metre su birikintisi oluyor. O sular da tabandan kayıyor. Yetkililerden ricamız havuzun bir an önce onarılmasını ve su tutmasının sağlanması." diye konuştu.

Bahar, 400 dekarlık arazide zeytinlik, incir ağaçları, sebze ve değişik meyve bahçeleri ile buğday tarlaları olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Depremin ardından arazide kayma oldu. Zeytin sıraları bile 1-2 metre kaymış. Küçük havuzumuz da yaklaşık 3 metre kaymış. Biz asrın felaketinden böyle bir darbe yedik. İnşallah bir daha başımıza gelmez. Devletimiz büyüktür, milletimiz güçlüdür. İnşallah bunların hepsini başarıyla aşacağız."

Mahalle sakinlerinden 50 yaşındaki İsmail Çiçek de depremin ardından arazilerinin yaklaşık 1 metre çöktüğünü anlattı.

Çiçek, arazisinin yaklaşık 2,5 metre doğuya kaydığını belirterek "Bölgede 400 tonluk havuzumuz var. Havuzun her tarafı çatlamış. Su tutmuyor. Havuzun bir an önce tamir edilmesini istiyoruz. Yeni dikilen fidanlar var. Hepsi kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Su olmazsa her an kuruyabilir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremden dolayı kullanılamayan tren garı düğün fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu
YEREL HABERLER Depremden dolayı kullanılamayan tren garı düğün ...
Kahramanmaraş'ta tıbbi oksijen gazı üreten tesis depremzedelere "nefes" oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tıbbi oksijen gazı üreten tesis ...
Kahramanmaraş'ta depremzedeler tarihi Ceyhan Köprüsü ve çevresinde zaman geçirip stres atıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzedeler tarihi Ceyhan Köprüsü ...
Kahramanmaraş'ta depremzedeler "Dayanışma Obası"nda sosyal hayata uyum sağlamaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzedeler "Dayanışma Obası"nda ...
Markette 3 kadının darbedilmesi kamerada (2)
YEREL HABERLER Markette 3 kadının darbedilmesi kamerada (2)
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası bir evin bodrumundan çıkan su her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremler sonrası bir evin ...
Markette 3 kadının darbedilmesi kamerada
YEREL HABERLER Markette 3 kadının darbedilmesi kamerada
Depremzede kadınlar, acılarını yeni dostluklarla unutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Depremzede kadınlar, acılarını yeni dostluklarla ...
Kahramanmaraş'ta depremzedeler açılan kurslarla acılarını unutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzedeler açılan kurslarla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.