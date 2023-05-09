Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu seçim, gündem belirleyen bir ülke haline gelmiş Türkiye'nin, tekrar gündemi belirlenen ülke haline gelmesini isteyenlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi, yani sizleri, bizleri, arkasına alarak verdiği mücadelenin yeni Türkiye Yüzyılı'nda da devam edip etmemesi mücadelesidir." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen "İş Yeri Kura Çekimi" programına katılan Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, esnafı ekonominin can damarı, bel kemiği olarak gördüklerini söyledi.

Hükümet olarak her daim esnafın yanında olduklarını vurgulayan Kirişci, SGK ve Bağ-Kur arasındaki prim gün sayısının giderildiğini ve bunun Türkiye'de esnafa başka bir nefes olacağını ifade etti.

Kirişci, Kahramanmaraş'ın motivasyonu, heyecanı adına kısa vadede atılan adımların olduğunu, bir süre önce şehri ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kentte yapılacak bazı çalışmalara da destek olacağını dile getirdi.

TUSAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yapacağı yatırımın çok önemli olduğuna değinen Kirişci, kente savunma sanayi alanında bir fidanın dikileceğini ve bunun zamanla ormana dönüşeceğini vurguladı.

Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 55 helikopter, 20 uçak ve 8 İHA'nın kiralanması için 134 milyon dolar verdiklerini aktaran Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu yıl kendimize yeni bir yol seçtik. 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle kendi hava filomuzu oluşturmak adına 3 helikopter ve 20 uçağı kendi envanterimize kattık. Bir özel uçak satın aldık. O uçak da dünyada dört ülkede kullanılıyor. Bu dört ülke Amerika, Kanada, Avustralya ve Portekiz. Biz beşinci ülkeyiz. Ama teknolojik olarak en zirvedeki teknoloji bu uçakta var. 10 milyon dolara uçağı aldık, 10 milyon dolar da teknolojisine ödedik. Ben bu rakamları ne için söylüyorum? Biz eğer bugün milli muharip uçağı adına 'Kaan' dediğimiz beşinci nesil dünyanın beş ülkesi arasına girmemizi sağlayan bu beşinci nesil uçağı yapabilecek bir teknoloji, altyapıya sahipsek, daha Togg, İMECE ve TCG Anadolu gemisinden, bunlardan bahsetmiyorum. Ben savunma sanayinin artık zirve yaptığı ve milli muharip uçağı 'Kaan'dan bahsediyorum."

Kirişci, "Kaan"ı yapan Türkiye'nin, Kahramanmaraş'ta kuracağı savunma sanayi alanındaki tesisle, bu uçakları yapma imkanı bulabileceğini vurgulayarak, "Pek çok şey dün hayaldi, bugün gerçek. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta bunların yapıldığını inşallah biz bu savunma sanayinde dikeceğimiz birinci fidanla birlikte o ormanın içerisinde gür bir ağaç olarak hep birlikte göreceğiz. İnanırsak başarırız. Buna bu zamana kadar inandığınız için, başardığınızı el alem herkese gösterdik. Bugün de bunları inşallah göstereceğiz."

Kirişci, kurada iş yerlerine kavuşacak esnafa bol kazanç temennisinde bulundu.

- Bakan Kirişci muhtarlara seslendi

Ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Heyecan Bahçesi'nde Muhtarlar Buluşması'na katılan Kirişci, siyasetin çok önemli bir hizmet alanı olduğuna dikkati çekti.

Muhtarların, mahallelerinin önderleri, rehberleri, liderleri ve kanaat önderleri olduğunu vurgulayan Kirişci, "Sizin mahallenizle ilgili ortaya koyacağınız duruş, tavır, tercih, istek ve arzu her zaman için bulunduğunuz mahalleyi mutlaka ileriye taşıyacaktır. Muhtarlara bu kadar değer atfeden bir Cumhurbaşkanımızın olduğu bir dönemde 21 yılda Allah'ın izniyle sizlerin uç beylerimiz, kanaat önderlerimiz olarak özellikle bu 14 Mayıs seçimleriyle ilgili daha özenli, daha dikkatli, bunu bir memleket meselesi yaparak, gayret göstereceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

14 Mayıs seçimlerinin herhangi bir seçim olmadığına dikkati çeken Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında burada bir siyasi tercih veya bir siyasetle ilgili bir tercihten ziyade bu memleketin bir varoluş mücadelesi içerisinde olduğunu tıpkı büyüğümüz, ecdadımız, atamız, Sütçü İmam'ın 31 Ekim 1919'da attığı o ilk kurşun ne anlam ifade ediyorsa bu şehrin ve dolayısıyla ülkenin istiklali ve istikbali adına 14 Mayıs'ta aynı şekilde önem arz ediyor. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu seçim gündem belirleyen bir ülke haline gelmiş Türkiye'nin, tekrar gündemi belirlenen ülke haline gelmesini isteyenlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi yani sizleri, bizleri arkasına alarak verdiği mücadelenin yeni Türkiye yüzyılında da devam edip etmemesi mücadelesidir. Eğer biz 'yeter artık burada duralım' diyeceksek ki, Allah muhafaza, o zaman biz yeniden başa dönmüş oluruz. Bu ülkeye biçilen rol, bu ülkenin muhasır medeniyetlerinin seviyesinin üzerine çıkması değil, o ağa babaları dışarıda olanların trenlerine bizim vagon olmamızı istiyorlar. Artık o büyüğü geçti. Biz vagon olmak istemiyoruz. Biz kişiliğiyle, kimliğiyle, iradesiyle, geleceğiyle, her şeyiyle artık 'bu dünyada bu yerkürede biz de varız biz de artık bu dünyanın kaderini belirleyen önemli bir ülkeyiz' diyoruz. Bunu demeye hakkımız var mı? Var. Bizim ecdadımız bunu 600 yıl yapmış."

Türkiye'nin başından geçmeyenin kalmadığını ifade eden Kirişci, Maraş olaylarında milletin arasına nifak tohumu ekildiğini dile getirdi.

Kirişci, "Türkiye'nin artık o geçmişteki karanlık günlere dönmemesi için bizim siz değerli muhtarlarımız aracılığıyla bunun bir siyasi tercih olduğunu lütfen düşünmeyin. Bunun bir beka meselesi olduğunu, bunun bir varoluşla, yok oluş arasında bir mücadele olduğunu mutlaka görelim." ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs akşamı karanlık senaryonun gerçekleşmesine yüzde 1 de olsa fırsat vermemeliyiz." diyen Kirişci, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin hayati öneme haiz olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş'taki depremin yaralarının sarılıp kısa sürede kentin ayağa kaldırılacağını ifade eden Kirişci, muhtarların görüş ve desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de katıldı.

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