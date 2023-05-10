Bakan Kirişci, deprem bölgesinde hayvan dağıtımına başlanacağını duyurdu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, deprem bölgesinde hayvan dağıtımına başlanacağını duyurdu:

AA

Bakan Kirişci, deprem bölgesinde hayvan dağıtımına başlanacağını duyurdu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ülke genelindeki hayvancılığın yüzde 17'sinin Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen illerin oluşturduğuna işaret ederek, "Bundan dolayı da 11 il adına önemli bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Hayvansal üretimde üreticilerimizin uğradığı zararların tamamını telafi etmek için hayvan dağıtımına da yakında başlayacağız." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Arıcılara Şeker Desteği" programındaki konuşmasında, afet bölgesi ilan edilen illerin Türkiye'nin stratejik öneme sahip tarımsal üretim merkezleri olduğunu aktardı.

Bu yüzden kırsal kesimin yaralarının sarılmasını gıda arz güvenliği noktasında önemsediklerine dikkati çeken Kirişci, bu nedenle depremin ilk anından itibaren, kendisi başta olmak üzere, 4 bakan yardımcısı, 15 genel müdür, 46 il müdürü ve 15 bini aşan çalışanla ve 5 bine yakın alet-makineyle vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kırsaldaki yaraların sarılması için yapılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili verileri paylaşan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla yıkılan ahır ve ağıl, 11 ilimizde 16 bin 975 iken Kahramanmaraş'ımızda da 2 bin 985 olarak tespit edilmiş durumda. Telef olan 8 bin 101 büyükbaş hayvanın 2 bin 228'i Kahramanmaraş'ta. Küçükbaş olarak da 70 bin 806 hayvandan 21 bin 450'i Kahramanmaraş'ta. Kanatlı hayvanlarla ilgili çok büyük bir kaybımız yok il olarak ama hasarlı arılı kovan noktasında 13 bin 691 arılı kovanımızın 3 bin 223'ü Kahramanmaraş'ta tespit edilmiştir. Afet bölgesi, hayvancılığımızın yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Bundan dolayı da 11 il adına önemli bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Hayvansal üretimde üreticilerimizin uğradığı zararların tamamını telafi etmek için hayvan dağıtımına da yakında başlayacağız."

Depremzede çiftçilerin hayvansal üretime yönelik ihtiyaçlarının giderildiğini ve bundan sonra da giderilmeye devam edileceğinin altını çizen Kirişci, bu kapsamda16 bin ton yem ve 16 bin 539 hayvan çadırı dağıtılarak 130 bin ton süt toplandığını ifade etti.

Kirişci, çiftçilerin üretimden kopmaması için "Sen Üret Yeter" sloganını geliştirdiklerini ve çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"2022'den itibaren biz desteklemelerin bir bölümünün ayni olarak yapılmasını gündeme getirmiştik ama 11 ilimizde depremin kendi doğası gereği, depremden kaynaklı olarak siz üreticilerimizin bir telaşa girmemesi adına biz bunu tekrar 11 ilimiz için nakdiye çevirdik. Böylelikle de 1 yıl boyunca alacakları tüm destekleri de öne çekerek peşin olarak ödemiş olduk. 11 ilde toplam 8,2 milyar liralık destek verdik. Türkiye geneli verdiğimiz destek de 57,6 milyar liraya ulaştı."

- "Yüzde 100 hibeli olarak şeker dağıtımının kararını aldık"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile ilgili desteklerinin olduğunu anımsatan Kirişci, aynı anda 4 iklimin yaşandığı bir coğrafyanın merkezinde yer alan afet bölgesindeki binbir çeşit bitkinin arıcılığı önemli hale getirdiğini vurguladı.

Kirişci, bölge ekonomisi içinde arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin kendileri için vazgeçilmez olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Deprem afeti nedeniyle lojistik imkanların kısıtlı olması, ağır geçen kış şartlarında arıların ihtiyaç duyduğu besini temin edilebilmesi adına şeker önemli bir besin kaynağıdır. Biz de bundan hareketle yetiştiricilerimizin taleplerine kulak kabarttık, sessiz kalmadık. Bütçesini ayarladık ve yüzde 100 hibeli olarak şeker dağıtımının kararını aldık. 12 ilimizdeki 10 bin 328 arıcımızın 1 milyon 340 bin arılı kovanı için 5 bin ton besleme şekeri dağıtımına 28 Nisan itibarıyla başladık. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta 1180 arıcımızın sahip olduğu yaklaşık 105 bin kovan için 7,2 milyon lira değerindeki toplam 424 ton şeker dağıtımını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim tarihinde yeni bir yüzyıla "merhaba" diyeceğini anımsatan Kirişci, "Bu yüzyılda savunma sanayi ne kadar önemliyse tarım da önemli. Çünkü savunma sanayindeki kardeşlerimizin de gıda ihtiyaçlarını ve buradan hareketle tarımla ilgili üretim faaliyetlerini bizim önemsememiz ve hayati öneme haiz bir alan olarak görmemiz gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'nın ana ekseni tarım ve gıda sektörü olacaktır." diye konuştu.

Kirişci, konuşmasının ardından Dulkardiroğlu ve Okikişubat ilçelerinde arı yetiştiriciliği yapan 436 çiftçiye yönelik gerçekleştirilen şeker dağıtımını yaptı. Üreticiler de Kirişci'ye petek bal hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazıcıoğlu soruşturması yönlendirme davasında ana dosyasının sonucu beklenecek
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu soruşturması yönlendirme davasında ana ...
Kahramanmaraş'ın tescilli "kurban bıçakları" bayrama hazır
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın tescilli "kurban bıçakları" bayrama ...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davasına devam edildi
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara ...
Depremde fırını ağır hasar alan girişimci 4 çalışanıyla gönüllü ekmek üretiyor
YEREL HABERLER Depremde fırını ağır hasar alan girişimci 4 ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
KAHRAMANMARAŞ - BAKAN KİRİŞCİ SÜTÇÜ İMAM&#039;IN ATTIĞI İLK KURŞUN NE ANLAM İFADE EDİYORSA, 14 MAYIS DA AYNI ÖNEMİ ARZ EDİYOR (2)
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ - BAKAN KİRİŞCİ SÜTÇÜ İMAM'IN ...
Bakan Kirişci: Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun ne anlam ifade ediyorsa, 14 Mayıs da aynı önemi arz ediyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun ne ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
Şampiyon güreşçi Akbudak, Kahramanmaraş'taki depremde ölen güreşçinin ailesiyle buluştu
YEREL HABERLER Şampiyon güreşçi Akbudak, Kahramanmaraş'taki depremde ...
Kahramanmaraş'ta tarım alanlarının sulanmasında kullanılan havuz depremde zarar gördü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tarım alanlarının sulanmasında ...
Depremden dolayı kullanılamayan tren garı düğün fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu
YEREL HABERLER Depremden dolayı kullanılamayan tren garı düğün ...
Kahramanmaraş'ta tıbbi oksijen gazı üreten tesis depremzedelere "nefes" oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tıbbi oksijen gazı üreten tesis ...
Kahramanmaraş'ta depremzedeler tarihi Ceyhan Köprüsü ve çevresinde zaman geçirip stres atıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzedeler tarihi Ceyhan Köprüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.