Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden yazarın adı kütüphanede yaşatılacak

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yazar Ahmet Doğan İlbey'in adı kütüphanede yaşatılacak.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul ve Kahramanmaraş şubeleri, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin iş birliğiyle Şehit Tebernuş Özler Ortaokulunda kütüphane oluşturdu.

Bugün düzenlenen törenle açılışı yapılan kütüphaneye, depremde hayatını kaybeden yazar Ahmet Doğan İlbey'in adı verildi.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, törendeki konuşmasında, Türk milletine ömrünü adayan kahramanların ebediyen unutulmayacağını vurgulayarak "Ahmet Doğan İlbey kitaba, kültüre, kütüphaneye dost bir şahsiyetti. Güzel insanlar yetiştirmekle meşhur olan Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği en zarif adamlardan biriydi. Eğer Maraş'ın karakteristik özellikleri bir insanda toplansa bu, muhtemelen Ahmet Doğan olurdu." dedi.

Bıyıklı, depremde hayatını kaybeden Ahmet Doğan İlbey'in aziz hatırasını yaşatmak için bir kütüphaneye isminin verilmesini kararlaştırdıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız toplantılar sonucunda bu kütüphanenin Kahramanmaraş'ta olmasının manidar olacağını düşündük. Bundan sonraki hedefimiz Merhum adına bir armağan kitap hazırlamak ve dostlarının şahitliğini ebedileştirmek olacak. Ayrıca Kahramanmaraş Belediyemizden veya Onikişubat Belediyemizden Ahmet Doğan İlbey’in kitaplarını yeniden yayınlamalarını istirham ediyoruz."

Açılış sonrasında kütüphanede anma programı gerçekleştirildi.

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