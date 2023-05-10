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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elbistan'da konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Allah her şeyin hayırlısını versin. Ama muhalefetin mutlaka hayırlısını versin. Çünkü muhalefet önemli. Ama bunlar muhalefet değil. Bunlar ayağa pranga takmak üzere dışarıdaki işbirlikçileriyle iş tutan içerideki uzantılar." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Elbistan'da konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Allah her şeyin hayırlısını versin. Ama muhalefetin mutlaka hayırlısını versin. Çünkü muhalefet önemli. Ama bunlar muhalefet değil. Bunlar ayağa pranga takmak üzere dışarıdaki işbirlikçileriyle iş tutan içerideki uzantılar." dedi.

Kahramanmaraş'tan AK Parti milletvekili adayı olan Kirişci, Elbistan ilçesinde partisinin teşkilat mensupları ile muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir düğün salonunda bir araya geldi. Kirişci, Elbistan'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Salgın döneminde şehir hastanelerinin önemine dikkati çeken Kirişci, AK Parti döneminde yapılan bazı yatırımların vatandaşların hayatını kolaylaştırdığına vurgu yaptı.

14 Mayıs'ta partilerinin 16'ncı seçime gireceğini ve bu zamana kadar girilen tüm seçimlerde vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun işaret ettiği yola teveccüh ettiğini belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Şimdi bu 16'ncı seçimde Maraş ve Elbistan tabiriyle yıkılan pehlivan güreşe doymaz. Ama biz asrın değil karadaki tüm zamanların en şiddetli depremlerine muhatap olduk. Ama ben eminim. 14 Mayıs günü Elbistan'ımız bir siyasi depremi inşallah bu müptezellere yaşatacak. Yedili midir, sekizli midir, dokuzlu mudur, onlu mudur On birli midir, artık sayısını da unuttuk. Bunların siyasi mevta halinde defin işlemlerini gerçekleştirmek üzere Elbistanlı ve Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin tüm Türkiye'nin buna hazır olduğunu görüyorum. Bunları bizim defnetmemiz gerekiyor. 15 seçimde kaybettikleri halde sanki kaybetmemiş, kaybeden bizmişiz gibi de hiç ar ve haya olmaksızın tekrar karşımıza çıkıp sizlerin huzuruna gelip oy isteme cesaretinde bulunuyorlar ama bu sefer tokat ağır olacak."

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşananlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kirişci, şöyle devam etti:

"Biz bu masaya hiç bulaşmadık biliyorsunuz. Dedik ki, 'Bunlar bizden uzak olsun.' Bir hanımefendi ne dedi? Masayla ilgili. 13 kez toplandılar. Ne dedi sonunda? Dedi ya 'Burada millet iradesini görmüyorum, bu masa kumar masasıdır.' Hızını alamadı bir de noterlere giydirdi. Bu dedi 'Noter masası' dedi. Nasıl oldu? Nasıl bitti? İki gün geçmedi hanımefendi masaya geri döndü. Şimdi adama sormazlar mı? Ya kardeşim 13 kez bu masa etrafında toplandınız, konuştunuz, dağıldınız, konuştunuz, dağıldınız. Peki ne oldu da siz bu masaya, bu cümleleri kurdunuz? Onu da anladık. Masada neyin olmadığını fark ettin? Milletin birliği beraberliği olmadığını bu milletin bekasının yok sayıldığını anladık. Peki ne oldu da geri döndünüz? Çünkü bunlar kendi iradeleriyle milletine sırtını yaslayan siyasi oluşumlar değil, bunlar sipariş üzerine kurulmuş yapılardır. Dışarıdakilerin içerideki işbirlikçileridir. Dağdakilerin şehirdeki uzantılarıdır."

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Kirişci, "Togg için söylenilmeyen kalmadı. Togg kapıda duruyor, görüyorlar. Hala buna da itiraz ediyorlar. İtiraz etmedikleri bir şey var mı bunların? Yok. Çünkü bunların gözleri var, görmez. Kulakları var, duymaz. Kalpleri var, hissiyattan, duygudan yoksundurlar. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ama muhalefetin mutlaka hayırlısını versin. Çünkü muhalefet önemli. Ama bunlar muhalefet değil. Bunlar ayağa pranga takmak üzere dışarıdaki işbirlikçileriyle iş tutan içerideki uzantılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci daha sonra Elbistan'a yapılacak 5 milyar liralık yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile partililer katıldı.

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