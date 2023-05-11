Kahramanmaraş'ta yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkez, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Valiliğinden alınan bilgilere göre, depremde yıkılan 7 bin 309 bina ile acil yıkılacak olan yaklaşık 4 bin 700 binada yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı.

Kahramanmaraş ve ilçelerinde ağır hasarlı 37 bin 383 binanın yıkılması ve enkaz kaldırma işlemleri için ihale süreci tamamlandı.



Askı ve itiraz süresinin ardından ağır hasarlı olan binaların yıkım ve enkaz işlemlerine de başlanılacak.

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