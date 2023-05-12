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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Batı Çevre Yolu’nda M.E.D. idaresindeki 46 AEP 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje, aydınlatma direğine ve ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki T.D'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan M.E.D, B.P. ve M.E.D. hastaneye kaldırıldı. B.P, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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