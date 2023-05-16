Şair Bahaettin Karakoç'un vefatından sonra korunan evi depremde ağır hasar aldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER FARUK SALMAN - Merhum şair ve yazar Bahaettin Karakoç'un eserleri ile hayattayken kullandığı eşyalarının müze gibi sergilendiği evi, depremlerde ağır hasar aldı.

Kendisi gibi iki kardeşi de şair olan Bahaettin Karakoç, 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi. Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eseri kazandıran Abdürrahim Karakoç'un ağabeyi olan Bahaettin Karakoç, 17 Ekim 2018'de vefat etti.

Karakoç'un merkez Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde yaşadığı ev, çocukları tarafından koruma altına alındı. Evinin her odasında kitaplık bulunan ve merhumun eserlerinin, kullandığı eşyalarının bulunduğu ev, vefatının ardından müze gibi düzenlendi.

Öğretmenler, öğrenciler ve akademisyenlerin ziyaret ettiği ev, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.

Bahaettin Karakoç'un en büyük oğlu Oğuz Karakoç, AA muhabirine, yıkım kararı verilen evde babasının çocukluğundan ölümüne kadar biriktirdiği eserlerin, kullandığı eşyaların bulunduğunu söyledi.

Deprem sonrasında evin ve eşyaların hasar gördüğünü dile getiren Karakoç, şöyle konuştu:

"Türk edebiyatında önemli bir yeri olan Bahaettin Karakoç'un bu eserlerinin bir kurumda yaşatılmasını isterdim. Ev hasarlı olunca, güvenlik nedeniyle ben içeri giremedim ancak az da olsa, babamın eserlerini ve hayatı boyunca elde etmiş olduğu plaketler ve eşyalarından bir kısmını çıkarabildik. Maddi değeri olanlardan ziyade manevi değeri olan eşyaları almıştık. Bir süredir buraya gelmiyorduk, şu an geldiğimde gördüğüm manzara da içler acısı. Biz evden büyük eşyaları çıkarmamıştık. Kim yaptıysa kapısından penceresine kadar almışlar. Bomboş odaya dönüştürmüşler. Bu da bizim için ayrı bir acı oldu. 9 kardeşiz ama bu eve hiç elimizi sürmemiştik. Babamın bastonundan gözlüğüne, daktilosu hatta bilgisayarına kadar her şey buradaydı. Hayatı boyunca biriktirdiği binlerce kitap, plaket ve ödüller içerideydi."

Karakoç, evden çıkarabildikleri bazı eserlerin tasnifini yapacaklarını ve üniversiteye bağışlayacaklarını kaydetti.

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