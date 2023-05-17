Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar oyun festivalinde moral buldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Afşin'de çocuklar, oyun festivalinde moral buldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afşin’e bağlı Soğucak Mahallesi'nde çocuklar için kurulan kreşte oyun şenliği düzenlendi.

Afşin Kafkas Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, gönüllerince eğlenerek neşeli zaman geçirdi.

Dernek Başkanı Ahmet Özcan, deprem bölgesinde kurulan kreşlerde çocuklara depremi unutturmaya çalıştıklarını belirtti.



Özcan, "Yurt dışı dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden dernekler aracılığıyla depremzedeler için yardım toplandı. Bu yardımlarla depremden etkilenen 4 mahalleye ulaştık. Soğucak Mahallesi'nde de çocuklarımızın kaliteli vakit geçirebileceği bir çocuk kreşi kuruldu. Buraya çevre mahallelerden de gelen çocuklarımız depremin izlerini silmeye çalışıyor. Burada oyunlar oynanıyor, boyama etkinlikleri ve Kafkas dansları gibi etkinlikler oluyor." dedi.

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