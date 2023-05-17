Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar oyun festivalinde moral buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar oyun festivalinde moral buldu

AA

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar oyun festivalinde moral buldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Afşin'de çocuklar, oyun festivalinde moral buldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afşin’e bağlı Soğucak Mahallesi'nde çocuklar için kurulan kreşte oyun şenliği düzenlendi.

Afşin Kafkas Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, gönüllerince eğlenerek neşeli zaman geçirdi.

Dernek Başkanı Ahmet Özcan, deprem bölgesinde kurulan kreşlerde çocuklara depremi unutturmaya çalıştıklarını belirtti.

Özcan, "Yurt dışı dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden dernekler aracılığıyla depremzedeler için yardım toplandı. Bu yardımlarla depremden etkilenen 4 mahalleye ulaştık. Soğucak Mahallesi'nde de çocuklarımızın kaliteli vakit geçirebileceği bir çocuk kreşi kuruldu. Buraya çevre mahallelerden de gelen çocuklarımız depremin izlerini silmeye çalışıyor. Burada oyunlar oynanıyor, boyama etkinlikleri ve Kafkas dansları gibi etkinlikler oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz
Şair Bahaettin Karakoç'un vefatından sonra korunan evi depremde ağır hasar aldı
YEREL HABERLER Şair Bahaettin Karakoç'un vefatından sonra korunan ...
Kahramanmaraş'ta AK Parti 5, CHP 2, MHP 1 milletvekili çıkardı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta AK Parti 5, CHP 2, MHP 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.