KMTSO Başkanı Buluntu'dan deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına eleştirilere tepki:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Mustafa Buluntu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren afetzedelere yönelik tahrik ve provokasyon içeren sosyal medya paylaşımları ve video kayıtlarına tepki gösterdi.

Buluntu, Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Kır, Genel Sekreter Vekili Serdal Şerbetçioğlu ve Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Beşen ile Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda gazetecilere açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığını hatırlatan Buluntu, depremin ardından Türkiye'nin tek vücut olduğunu ve kente Türkiye'nin her yerinden yardım geldiğini söyledi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından özgür iradesini ortaya koyan depremzedelere sosyal medya üzerinden yapılan hakaretin kendilerini üzdüğünü vurgulayan Buluntu, şunları kaydetti:

"Hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde halkımızın özgür iradesiyle ortaya koymuş olduğu ve tercihini yapmış olduğundan dolayı birkaç gündür sosyal medyada ve birtakım mecralarda deprem bölgesindeki insanlar çok ciddi rencide edildi, çok ağır hakaretlere maruz kaldı. Biz tüm deprem bölgesindeki insanlar olarak ve Kahramanmaraş şehri olarak bundan çok derin bir üzüntü duyduk. Emin olun ki belki deprem kadar bu söylemler bizi çok daha üzdü. Yeri geldi ölmüş insanlarımıza hakaret ettiler yeri geldi birtakım insanlar, bakın ayırıyorum, asla bize yardım gönderen, iyi niyetli insanları bu sitemin dışında tutuyorum. Ama baktığınız zaman birtakım kendini bilmez insanların yapmış olduğu paylaşımlar bu bölgedeki insanlarımızı gerçekten çok ciddi manada etkiledi. Haklarını haram zehir edenler ve birçok saldırıda bulunan insanlara ben şunu söylemek istiyorum, lütfen bunu yapmayın, gerçekten bu şehir kadim bir şehirdir."

Buluntu, depremzedelere gönderilen yardımlara ilişkin de şunları söyledi:

"Kahramanmaraş olarak ben söylüyorum ki, eğer bir hakkınız varsa gerçekten bunu bize başka bir amaçla gönderdiyseniz bugün Kahramanmaraş olarak 15 bin kişisini kaybeden bir şehir olarak lütfen bu insanları rahat bırakın, mezarlarında rahat uyusunlar. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğer bu niyetle göndermiş olduğunuz, bu maksatla göndermiş olduğunuz yardımlardan dolayı bize hakkınızı haram ediyorsanız biz bunların bedellerini tek tek sizlere iade etmeye ve ödemeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten çok güçlü bir devlettir."

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