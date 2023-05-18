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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem konutları inşaatında mesai gece gündüz sürüyor

AA

Deprem konutları inşaatında mesai gece gündüz sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapımına başlanan ve hızla yükselen afet konutlarında 7/24 esasına göre çalışmalar yürütülüyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasındaki ilçede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan kalıcı konutların bir blokunun kaba inşaatında sona gelindi.

Bir yandan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde AFAD koordinesinde kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin teslimatları sürerken diğer taraftan da zemin artı 3 ve 4 olarak planlanan TOKİ konutlarının inşaatı devam ediyor. Gündüz iş makineleri ve işçilerin hummalı çalışmalar yürüttüğü şantiye alanındaki hareketlilik havanın kararmasıyla da hız kesmiyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, depremzedelerin hiçbir eksiğinin kalmaması için gece gündüz demeden uğraş verdiklerini söyledi.

Yaşanan felaketten en fazla etkilenen ilçelerden birinin Türkoğlu olduğunu hatırlatan Okumuş, depremlerin ilk günü 1171 konutun yıkıldığını, 5 bin 671'i için ise orta ve ağır hasarlı olup yıkım kararı verildiğini ifade etti.

- 6 aya kadar teslim hedefi

Toplamda 3 bin 200 konutun ihalesinin yapılıp yer tesliminin gerçekleştirildiğini ve çalışmaların gece gündüz demeden sürdüğünü aktaran Okumuş, söz konusu konutların 6 ay gibi bir süre içerisinde depremzedelere teslim edilmeye başlanacağını belirterek, bölgenin zemininin önceki yerleşim yerine göre daha havadar ve de 20 kat daha sağlam olduğunu dile getirdi.

Başkan Okumuş, ilçede yaşam alanları ve sosyal tesisleriyle harika bir şehir oluşturulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 100 günde beş defa Kahramanmaraş'a gelmesi, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibinin gece gündüz demeden burada çalışması, depremzedelerimize de moral motivasyon veriyor. Yaklaşık 310 civarında kır konutları dediğimiz, köylere yapılan kalıcı kır konutlarının teslimatı başladı. Burada da zemin artı 3 ve 4 katlı apartman tipi konutlar var. Yaklaşık 25 bloktan oluşan iş merkezleri, camileri, okullarıyla beraber yeni bir yaşam alanı Türkoğlu'na kazandırılıyor. Burada 24 saat çalışma devam ediyor çünkü halkımıza söz verdik. İnşallah bu kalıcı konutları kısa zaman içerisinde depremzedelerimize teslim etmiş olacağız."

İlçe genelinde 7 bin 200 konut yapılmasının planlandığını ve bir blokun kaba inşaatının bitmek üzere olduğunun altını çizen Okumuş, en kısa zamanda diğerlerinin de bitirileceğini vurguladı.

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