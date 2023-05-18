Depremzede öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kayseri Ali Rıza Özderici Kız Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Afşin'deki kardeş okullarının öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremin ardından başlatılan "Eğitimde Tek Yürek" projesi kapsamında Afşin Şehit Hamza Yıldız İmam Hatip Ortaokulu ile Kayseri Ali Rıza Özderici Kız Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi kardeş okul oldu.

Kayseri'deki lise öğrencileri, depremden etkilenen kardeş okullarının öğrencilerine hem kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu hem de sucuk ekmek ikramında bulundu.



Deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Ali Rıza Özderici Kız Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ebubekir Özkan, "Afşin'e ilk ziyaretimizi 30 Mart'ta gerçekleştirmiştik. Bugün gönüllü öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idari personelimizle kardeş okulumuzu bir kez daha ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince temin etmiş olduğumuz çanta, oyuncak ve gıda yardımlarını okulumuza teslim ettik. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Devlet, millet el ele, inşallah en kısa sürede yaralar sarılacak ve Afşin'imiz eski, mutlu, huzurlu günlerine, eğitim ortamlarına bir an önce kavuşacak." dedi.

Afşin Şehit Hamza Yıldız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Bilal Özden de kardeş okullarının yöneticilerine, öğrencilerine teşekkür etti.



Öğrenciler de, depremi yaşayan kardeş okul öğrencilerine yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini ifade ettiler.

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