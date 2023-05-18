Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde yaşayan depremzede sayısı 38 bine ulaştı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentteki 16 bin 186 konteynerden yaklaşık 12 bininin kullanıma açıldığını, buralarda yaklaşık 38 bin depremzedenin misafir edildiğini bildirdi.

Vali Coşkun, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ilk günden itibaren vatandaşların barınması noktasında devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla çok ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Vatandaşların kalıcı konutlarına geçinceye kadar konteyner kentlerde yaşamlarını idame ettirebilmeleri için çalışmaların son hızıyla devam ettiğini bildiren Coşkun, bu anlamda kent genelinde 42 konteyner kentin 31'inin tamamlandığını vurguladı.

Kalan konteyner kentleri de en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerine işaret eden Coşkun, "Şu anda yerine konulan 16 bin 186 konteynerimiz bulunmakta ve yine yerleşime açılan yaklaşık 12 bin konteynerimizde ise yaklaşık 38 bin vatandaşımızı misafir ediliyor." diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarını da değerlendiren Coşkun, kent genelinde yıkık, acil yıkılacak binaların enkazlarıyla ilgili enkaz kaldırma çalışmalarında da sona gelindiğini ifade etti.

Vali Coşkun, ağır hasarlı binalarla ilgili tüm yasal sürecin tamamlanmasıyla yıkım sürecinin başlayacağını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İlimizde 87 bin 41 hasar tespitine itiraz yapılmıştı. Bu itirazların tamamına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli tarafından tekrar bakıldı ve tespitler yapılıp duyuruya çıkarıldı. Muhtarlıklar eliyle duyurular bugünlerde yapılmaktadır. Neticesinde bunlarla ilgili yasal süreçler tamamlandıktan sonra yıkım çalışmalarına başlanacaktır. Diğer taraftan beslenmeyle ilgili Türk Kızılay teşkilatımızın koordinasyonunda bütün kurumlarımız, belediyelerimiz, STK'larımızın da destekleriyle vatandaşlarımıza günlük yaklaşık 350 bin öğün beslenme desteği verilmektedir. Şimdiye kadar da toplamda 91 milyon 623 bin 524 sıcak yemek ve kahvaltı dağıtımı yapılmıştır. Bunun yanında yine başta halk ekmek olmak üzere fırınlarımız ve diğer kurumlarımızın destekleriyle de günlük yaklaşık 335 bin adet de ekmek üretimine devam edilmektedir."

- 3 bin 400 iş yeri tamamlandı

Vali Coşkun, çalışmaların barınma ve beslenme ile sınırlı kalmadığına işaret ederek, "Özellikle Kahramanmaraş merkezde ve ilçelerimizde esnaflarımızın yoğun olarak iş yerlerinin bulunduğu yerlerde yıkım büyük oldu. Bu anlamda da esnaflarımıza destek olmak üzere esnaf konteyner çarşıları yapılmakta. Bu anlamda da şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 400 iş yeri tamamlanarak esnaflarımızın istifadesine sunuldu. Bu anlamda bir kısmı tahsisi yapıldı, bir kısmının da tahsis süreçleri devam ediyor. İnşallah ihtiyaç oldukça esnaf çarşılarının devamı noktasında bir gayretimiz olacak. Şimdilik hedefimiz 4 binin üzerinde çarşıyı esnaflarımızın hizmetine sunmaktır." diye konuştu.

Programa, bölgede koordinatör olarak görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ağrı Valisi Osman Varol, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da katıldı.

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