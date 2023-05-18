Şişli'den Türkoğlu ilçesine konteyner okul desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 5 sınıftan oluşan konteyner anaokulu gönderdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şişli İlçe Kaymakamlığı iş birliğiyle bağışçıların destekleriyle temin edilen 5 konteynerin tüm donatılarıyla Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Ayrıca, Türk Hava Yolları iş birliğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurum ve öğrencilerin katılımıyla 100 masaüstü, 18 dizüstü bilgisayar ile 18 yazıcının depremden etkilenen kurumlara teslim edildiği aktarılan açıklamada, kardeş okul kapsamında okullarda toplanan 50 koli oyuncak ve 120 gıda kolisinin de gönderildiği bilgisine yer verildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.