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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş baharın renklerine büründü

AA

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş baharın renklerine büründü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta baharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanmaya başladı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın ilçesi, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran ilçe, alternatif tatil rotası arayanları el değmemiş doğasıyla cezbediyor.

Göller ve yaylalarıyla da adından söz ettiren ve hava sıcaklıklarının artmasının ardından açan çiçekler renkli görüntüler oluşturdu.

Doğa ve tarih severlerin izole tatil rotaları arasında yer alan ilçe, bünyesinde birçok coğrafi bölgenin iklimini barındırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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