Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş'ta yaptırılan anaokulu açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaptırılan anaokulu hizmete alındı.

Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin öncülüğünde Bridge to Türkiye Fund (BTF) katkılarıyla 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye BTF Anaokulu"nun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Coşkun, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin eğitim düzeyi ile doğru orantılı olduğunu dile getirdi.

Geleceğin teminatı olan gençler için eğitimin önemine değinen Coşkun, şunları kaydetti:

"Günümüzün her alanda güçlü ve gelişmiş ülkeleri, bu gelişimlerini büyük ölçüde eğitim ve öğretime verdikleri önem sonucunda kazanmışlardır. Dolayısıyla milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şart eğitimdir. Hamdolsun devletimiz hem okul yapımı hem de mevcut okullarımızın fiziki yeterliliğini artırma anlamında büyük çalışmalarda bulunuyor. Hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bu kapsamda bizlere vermiş olduğu desteğin çok değerli ve kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Burada inşallah çocuklarımız eğitim alacaklar, kendilerini geliştirecekler ve ülkemize, ilimize, ilçemize önemli hizmetleri sunacaklardır."

Sanatçı Gülben Ergen ise 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan acının çok farklı olduğuna değinen Ergen, "Hiçbir gündem, depremin ve depremdeki acılarımızın önüne geçemesin. Önce deprem olsun, önce çocukların ihtiyacı olsun. Önümüzdeki yaz günlerinde tüm ihtiyaçları dikkate alalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar okulu gezdi.

Programa, Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ile ilgililer katıldı.





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