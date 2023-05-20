Ünlü sanatçı ve sporcular depremzedelere destek için afet bölgesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü sanatçı ve sporcular depremzedelere destek için afet bölgesinde

AA

Ünlü sanatçı ve sporcular depremzedelere destek için afet bölgesinde

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İletişim Başkanlığı koordinesinde 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen aralarında şarkıcı Züleyha Ortak, milli boksör Adem Kılıççı, sanatçı Serkan Aydın ve manken Deniz Akkaya gibi isimlerin de olduğu ünlü sanatçı ve sporcular, konteyner kentte kalan depremzedelerle buluştu, moral verdi.

Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Geçici Konaklama Merkezi'nde barınan depremzedeleri ziyaret eden ünlüler, Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri dağıtıp çocuklarla oyunlar oynadı.

Ziyarette şarkıcı Mahmut Tuncer ve Züleyha Ortak, depremzedelerle şiir okudu, şarkı söyledi.

Etkinliğin öncüsü ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak, AA muhabirine, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremin üçüncü gününden bu yana bölgede olduğunu söyledi.

Tespit ettikleri ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışma yaptıklarını anlatan Ortak, şöyle konuştu:

"Her geldiğimizde farklı yerlerde farklı alanlarda kardeşlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık. Sevgili Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte katıldı. Adem Kılıççı, Serkan Aydın, Tuğba Yağan ile değerli isimleri alıp buraya geldik. Bizler neredeyse 100 gündür sahadayız. Depremin aslında acısı devletin yaptığı çalışmalarla bir nebze olsun silindi. Her ne kadar siyasete alet edilmesin denilse de ne yazık ki biz depremzede vatandaşlarımızın ve kardeşlerimizin seçime alet edildiğini gördük. Bu daha da üzücü ve kırıcıydı. Çünkü burada iyilik yapıyorsanız, 'mükafat bekleyen tefecidir' diyen üstatlar vardı. Aslında o sözden yola çıkarak iyiliklerimizi karşılıksız yaptık. Net olarak söyleyelim. Bizim burada tek amacımız vardı. Çocukları kucaklamak, yaralarını bir nebze olsun sarabilmek."

Manken Deniz Akkaya, depremzedelerin yanında olmanın sevincini yaşadığını belirterek, bu kez kızı ile birlikte bölgeye geldiğini söyledi.

Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret değil kocaman bir aile olduğunu belirten Akkaya, "Burada olmaktan çok mutluyuz ve iyi ki de buradayız. Daha önce defalarca geldik, teşekkür ederiz İletişim Başkanlığına." diye konuştu.

Milli Boksör Adem Kılıççı, deprem bölgesine gelip afetzedelerle paylaşımda bulunduğu zaman üzerindeki iş yorgunluğu ve stresi attığını vurgulayarak, "İnsanlarla dertleştiğim zaman, onların derdine ortak olduğum zaman, çocuklarla oyun oynadığım zaman yani çok saf ve temiz bir duygu içime doluyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Bence en çok ihtiyaç olan şeyler bunlar. Hani bir yardımdan ziyade bir gönül dostu olmak gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 44'üncü anaokulunu Kahramanmaraş'ta açtı
YEREL HABERLER Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 44'üncü anaokulunu ...
Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş'ta yaptırılan anaokulu açıldı
YEREL HABERLER Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde ...
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş baharın renklerine büründü
YEREL HABERLER Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş baharın ...
Kahramanmaraş'ta konteyner kentte yaşayan down sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta konteyner kentte yaşayan down ...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ...
Bakan Kirişci: Gençliğine güvenen milletler, her zaman aydınlık olmaya muktedirdir
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Gençliğine güvenen milletler, her ...
Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs töreninde ...
Çağlayancerit’te gençlik doğa yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Çağlayancerit’te gençlik doğa yürüyüşü düzenlendi
Şişli'den Türkoğlu ilçesine konteyner okul desteği
YEREL HABERLER Şişli'den Türkoğlu ilçesine konteyner okul desteği
Kirişci: Yolumuza, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle geçecek bir seçimle devam edeceğiz
YEREL HABERLER Kirişci: Yolumuza, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın ...
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara 2 bin 400 bisiklet dağıtılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara 2 bin 400 ...
Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde yaşayan depremzede sayısı 38 bine ulaştı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde yaşayan ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta geçici esnaf çarşısının kura törenine katıldı:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
Depremzede öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği
YEREL HABERLER Depremzede öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi ...
Depremde hayatını kaybeden sporcunun mirasını kardeşi sürdürecek
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden sporcunun mirasını kardeşi ...
Deprem konutları inşaatında mesai gece gündüz sürüyor
YEREL HABERLER Deprem konutları inşaatında mesai gece gündüz sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.