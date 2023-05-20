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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap etti:

AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitap etti:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şimdi yeni bir seçimin tekrar arifesindeyiz. Aziz Kahramanmaraşlılar yüzde 71'den geri adım yok, olmamalı. O sebepten dolayı 14 Mayıs'ta sandığa nasıl gitmişsek 28 Mayıs'ta da tekrar gitmeliyiz." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ve Kahramanmaraş Valiliği önünde gerçekleştirilen programda vatandaşlara hitap etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden dolayı büyük acı ve üzüntünün yaşandığını ifade eden Bahçeli, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara ise şifa diledi.

Sel, salgın hastalıklar gibi afetlerin ardından büyük depremin yaşandığını dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"102 gün içerisinde dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir başarı elde edildi. Bu Türk milletine has bir başarıdır. Bu yönetimdeki kararlılık, cesaret ve uyumdur. Onun için kısa bir süre içerisinde yeni yüzyıl, yeni hayat ve yeni bir Türkiye'ye adım adım yaklaşmaktayız. İşte böyle bir süreçte bir de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmasıyla ilgili bir seçim sürecine girilmiştir. Bu seçim süreci Türkiye'de çok sayıda siyasi partinin ve ittifakın katılımıyla huzur ve güven ortamında geçmiş dönemlerde yaşanmayan bir olgunluk, sabır ve soğukkanlılıkla yapılmış ve netice itibarıyla da Türkiye'de hayırlı bir sonuç 14 Mayıs akşamı alınmıştır."

- "14 Mayıs'ta sandığa nasıl gitmişsek 28 Mayıs'ta da tekrar gitmeliyiz"

Bahçeli, 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarıyla seçmenlerin hizmetlerden vazgeçmeyerek, istikrarın sürmesi, Türkiye'nin büyümesi anlayışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na yüzde 71 oy verdiğini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şimdi yeni bir seçimin tekrar arifesindeyiz. Aziz Kahramanmaraşlılar yüzde 71'den geri adım yok, olmamalı. O sebepten dolayı 14 Mayıs'ta sandığa nasıl gitmişsek 28 Mayıs'ta da tekrar gitmeliyiz. Sandıkta mührü elimize alıp Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onu oluşturan Cumhur İttifakı partilerine oy verdiğiniz gibi, bu kez iki aday üzerinde tek bir vuruşu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yaparak 28 Mayıs'ta onu 13. dönem cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz. Komşu bir ilin çocuğu olarak size bir şey söylüyorum. Adana'da çok konuşulur. Karada yüz, denizde yüz, havada yüz ama 14 Mayıs'ta 71 noktayı geçmiş bir Kahramanmaraş için şimdi 28 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta yüz diyorum. Havada, karada, denizde olduğu gibi Türkiye'yi yeni bir yüzyılda, 100. yıl dönümü olarak kutlayacak mıyız? Allah sizden razı olsun, Allah'a emanet olun."

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