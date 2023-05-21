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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti davasının büyük ve eşsiz bir dava olduğunu belirterek, "Allah'ın izniyle önümüzde daha ilerleyen zamanda AK Parti iktidarının hizmetlerine daha fazla ihtiyacı olan bir yüzyıla gireceğiz. Bu yüzyılın adı Türkiye Yüzyılı olacak." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde partisinin seçim ofisinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimlerde verdiği desteğe teşekkür için ilçeye geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ı ve diğer deprem bölgelerini yalnız bırakmadığını belirten Kirişci, "Kahramanmaraş tarihinde bu zamana kadar AK Parti tarihinde ilk defa böyle büyük bir başarıya imza attı. Ne yaptı? 71,9, yani yüzde 72 oy oranına ulaşarak 11 deprem ilinin içinde, artı 30 büyükşehir arasında Kahramanmaraş Türkiye'de bir numara oldu. Allah sizlerden razı olsun, Afşinimiz de ortalamayı tutturdu. Afşinimiz de yüzde 71 destek sağladı. 5 kardeşimiz milletvekili oldu, 3 kardeşimizin de Allah'ın izniyle gönülleri bizlerle beraber." diye konuştu.

AK Parti iktidarı altında Türkiye Yüzyılı'nın yaşanacağını belirten Kirişci, "AK Parti'nin davası gerçekten büyük ve eşsiz bir dava. Allah'ın izniyle önümüzde daha ilerleyen zamanda AK Parti iktidarının hizmetlerine daha fazla ihtiyacı olan bir yüzyıla gireceğiz. Bu yüzyılın adı Türkiye Yüzyılı olacak." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinin ardından dağıldığını söyleyen Kirişci, şunları aktardı:

"Herkes biliyor ki artık bir ittifak falan yok. Darmadağın oldular, perişan oldular. İki tane büyükşehir belediye başkanı akşam saat 21.00'de televizyon ekranlarına çıktılar ne dediler? 'Biz 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz' dediler mi, demediler mi? Ya peki kesin sonuçlar alınmamış, Yüksek Seçim Kurulu açıklamamış. Siz nasıl olur da ekranlara çıkar, '13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adına konuşuyoruz' dersiniz. Bunlar o kadar densizler ki, bunlardan bir tanesi var. O İmamoğlu denilen zat 2 gün önce, 19 Mayıs kutlamaları için basın mensuplarına davetiye gönderiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, hemen yanına cumhurbaşkanı yardımcısı yazıyor. Bunlar bu kadar görgüsüz. Bunlar bu kadar adi, bunlar bu kadar sıradan, bunlar bu kadar basit. Ya almadığınız bir unvanı nasıl bastırırsınız?"

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'yle birlikte Türkiye'nin ikinci yüzyılına adım atılacağını ifade eden Kirişci, şöyle devam etti:

"Rusya Ukrayna savaşından dolayı biliyorsunuz 22 Temmuz'da görüşmeler yapıldı ve tahıl koridoru başladı. 4'er aylık iki dönem uzatmadan sonra 2 aylık daha uzatma. Şimdi bir iki aylık daha uzatma yapıldı. Kim açıkladı bunu? Bunu dünyaya duyuran kim oldu? Recep Tayyip Erdoğan. Peki koridorun adı tahıl koridoru. Oradan sadece biz zannediyor muyuz ki tahıl geçiyor. Bu zamana kadar geçen 950 gemi ve 30 milyon ton tahıl ve gıda geçti. Türkiye'nin toplam üretimi 35 milyon ton. Şimdi buradaki incelik şu. Her iki ülkeye ben seni tutmam seni de tutmam. Ama her ikinizin de arasında barış olsun istiyorum. Çünkü her ikiniz de komşu ve dost ülkelersiniz dedi. İşte benzin istasyonunda akaryakıtın litresi 19 liraya geldi 31 lirayı görmüştük değil mi? Bugün doğal gaz geriledi. Gübre geçen seneki fiyatın yüzde 4 aşağısına geldi. Dünya bir nefes aldı. Bu koridorun adı 'tahıl koridoru' ama aslında koridor ulusal değil uluslararası güvenlik koridoru oldu ve dünyanın rahatlamasını sağladı. İyi ki dünyada Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var diyor. Kim diyor bunu? Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı söylüyor. Siz söyler misiniz başka bir ülkenin cumhurbaşkanını över misiniz? Ama bu Cumhurbaşkanımız, bu liderimiz bunu hak ettiği için bu övgüye mazhar oldu. Fazlasını hak ediyor inşallah ömrü uzun olsun, sağlıklı olsun. Önümüzdeki 5 yılda Allah'ın izniyle Türkiye bambaşka bir noktaya gelecek."

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemli olduğunu kaydeden Kirişci, "Gelin dilimiz sert olmasın, üslubumuz yumuşak olsun. Şu yanlışlıkla Millet İttifakı'na oy verenlere diyelim ki gelin 28 Mayıs akşamı o sevince sizler de ortak olun. Hep birlikte olalım. Gerçekten samimi olan ve memleketle, toprakla, bayrakla, milletle problemi olmayan kardeşlerim var onların arasında. O kardeşlerimin de bu sevince ortak olmasını istiyorum. Çünkü onların da hakkı. Arada nifak bırakmamalıyız. Arada fitneye fesada geçit vermemeliyiz, şeytana asla müsaade etmemeliyiz. İşte ondan dolayı görev hepimizin görevi. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Çıktığımız bu güzel yolda, bu ulu yolda, bu mutlu yolda inşallah doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan diyelim ve bir kez daha şu sandıkları patlatalım." diye konuştu.

Ardından AK Parti'den Kahramanmaraş milletvekili seçilen Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin selamlama ve teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, sivil toplum örgütleri temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

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