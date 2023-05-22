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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "(Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) Bunlar şu anda madara oldular, rezil oldular. Bunların bırakın halkın içine çıkmayı belki evlerinde kendi ailesine bile bakacak yüzleri yok." dedi.

Bakan Kirişci, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile geldiği Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde partisinin "Teşekkür Buluşması" etkinliğine katıldı.

Kirişci, yaptığı konuşmada, seçimlerde partilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin 102. gününde 6. kez Kahramanmaraş'a geldiğini anımsatan Kirişci, Kahramanmaraşlıların da Erdoğan'ın son ziyaretinde alanı 70 bin kişiyle doldurduğunu belirtti.

Kirişci, gönüllerinden 8 milletvekili çıkarmalarının geçtiğini ancak milletin iradesine saygı duyduklarını aktararak, "Biz başkaları gibi millet iradesine asla densizlik yapamayız. Saygımızı sonuna kadar gösteririz, bizi desteklemeleri ve herkesin bize oy vermesi için çaba sarf ederiz ama sandıktaki iradeye de saygı duyarız." diye konuştu.

Depremin ardından önce acil ihtiyaçların karşılandığını anlatan Kirişci, çadır ve konteyner kentlerin ardından kalıcı konutların yapıldığını, Andırın'da da gelecek hafta 400'den fazla konutun ihalesinin gerçekleştirileceğini söyledi.

14 Mayıs'ta kazananların ve kaybedenlerin belli olduğunu belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Şu kollarını çevirerek, Maraş tabiriyle mutfaktan görüntü veren bir zat vardı, bay bay Kemal. Değil mi? Bu kaybetti değil mi? Kaybetti. Peki başka kim kaybetti? Süpürgenin sapıyla bu millete ayar vermeye çalışan beni hanım kardeş bağışlasın, gerçekten bir hanım olması noktasında sizler adına üzülüyorum. Üslubu, kullandığı kelimeler ve tarzı hiç hoş değil. Hiç ama hiç hoş değil. Ben bir erkek kardeşimin kullanmasını bile istemem ama bir hanım kardeşimin asla istemem. O da kaybetti mi, kaybetti. HDP kaybetti mi? Kaybetti. PKK kaybetti mi? Kaybetti. YPG, PYD kaybetti, Kandil kaybetti. Peki başka kaybedenler kimler? Adam belediye başkanı, bunlar belediye başkanlığından başka her şeyi yaptılar, şehirleriyle ilgilenmek varken ortada arzı endam ettiler ve adeta 14 Mayıs akşamı saat 9.00'da çıktılar, o ikili ne dediler, '13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına çıktık ilan ediyoruz'. Sabaha karşı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49 oy alacak, Tayyip Erdoğan da yüzde 45 oy alacak dediler. Yahu Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını ilan etmemişken ne oluyor, elinizde hangi bilgi, belge var ama bunlar şu anda madara oldular, rezil oldular. Bunların bırakın halkın içine çıkmayı belki evlerinde kendi ailesine bile bakacak yüzleri yok. Bunlar da kaybetti mi? Daha kaybedenler var."

- "Bir tokat yediklerini görüyoruz"

Kirişci, 14 Mayıs'ta bir kısım bilimsel olmayan, yanlı davranan, manipülatif davranışlar içerisindeki anket firmalarının da kaybettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt kardeşlerimizin adeta onların her türlü haklarına, istiklallerine ve istikballerine el koymuş, Kürt eşittir PKK noktasında görmeye çalışan PKK da kaybetti. Bunların yine aynı şekilde uzantıları ve bunlara siyaset mühendisliğini yapanlar, bunlar da kaybetti ve dolayısıyla yine bir kez daha Kandil'in kaybettiğini söyleyebiliriz. FETÖ, okyanusun öbür tarafından el ovuşturuyordu. Buraya gelecekleri günleri bekliyorlardı. İnanın seçimden sonra kur fırlayacak deyip etraftaki insanlara korkutarak insanların dövize, altına hücum etmesine neden olan ve şu anda umduklarını bulduklarını bulamayan FETÖ'cüler, bunlar da kaybetti mi? Kaybetti. Peki başka kim kaybetti? Ya kardeşim hani siz demokrasiden yanaydınız, hani hukuk devletinden yanaydınız? Biden'ın açıklamasını geçtik, onun yaşına verdik çünkü artık o ne söylediğini bilmiyor. Öyle diyelim ama kendi dergilerinden, gazetelerinden Cumhurbaşkanımızı manşet yapanlar ve Türkiye'deki seçimi manşet yapanlar ve Cumhurbaşkanımızın mutlaka gitmesi gerektiğini söyleyenler, kendi halkları başta olmak üzere Türkiye'de de manipülatif çalışmalara destek veren bu dergiler de kaybetti mi? Elhamdülillah kaybetti. Demek ki kaybedenler epeyce var. Sözde gazeteci olarak kendilerini tanımlayan, kendilerini sanatçı olarak ifade edenler, sözde bu memleketin entelektüeli olarak görülenler, şu bize verdikleri üç kuruşu başınıza kaldıranlar 'oy vermediniz, size yaptığımız bu yardımlar zehir zıkkım olsun' diyenler kaybetti mi? Kaybettiler, bunlar da kaybetti. Dolayısıyla inşallah bunların da bu kayıpları neticesinde bir tokat yediklerini görüyoruz."

Millet İttifakı'nın masasındaki partileri de eleştiren Kirişci, "Ya bunlar öyle bir numara çektiler ki. Kimdir Kemal Kılıçdaroğlu? Hesap uzmanıydı değil mi? İbrahim emmi, kafasında kasketi, ayağında şalvarı beni durdurdu dedi ki 'Oğlum sen bakanmışsın, aldığı oy sıfır nokta sıfır bilmem ne. Bir bile değilken 39 milletvekili çıkardılar. Ya bu hani hesap uzmanıydı, nitelikli dolandırıcılığa girmez mi bu'. Bak İbrahim emminin söylediği lafa bakar mısınız? Şimdi bunların içerisinde haksızlık etmeyelim, kazananlar da oldu. Bu 4 parti toplam 39 milletvekili çıkardılar, bunlar da kazanmış oldular." dedi.

- "Gelin bunların siyasi mevta yapalım"

Seçimin kazananın 85 milyon olduğunu ifade eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ne dedi 'Biz kazandığımızda, milletimiz kazanacak, kaybeden olmayacak'. Çünkü siyaset böyle yapılmalı. Dün Hatay'ın Defne ilçesinde 55 günde depremzedeler için bir hastane yapıldı, sahra hastanesi. Biz Devlet Su İşleri olarak bir gecede suyunu bağladık. Halbuki Hatay Su ve Kanalizasyon var, CHP'li bir belediye, biz dedik ki 'belediyedir olur mudur demeyiz milletin böyle bir suya ihtiyacı var, hastane de yapılıyor bu suyu da bağlayacağız dedik'. Bir gecede suyunu bağladık. 14 Mayıs günü sandıklarda Defne ilçesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkan oy yüzde 90,4, Recep Tayyip Erdoğan'a çıkan oy sadece yüzde 8,4. Şimdi biz şunu diyebilir miyiz? 'Yazıklar olsun ey Defne, biz size hizmet ediyoruz, siz bize oy vermemeye devam ediyorsunuz, üstelik üzerinizden bir de deprem geçti'. Bunu diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz çünkü biz onlardan farklıyız. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Çünkü biz 21 yıldan beri siyasetinde hizmeti merkeze almış, eser ve hizmet siyasetiyle bu milletin gönlünde taht kurmuş, bu kadar seçim geçirmiş, son seçimde bile yüzde 49,5 oy alırken, bay bay Kemal yüzde 45'te kalmış. Bay bay Kemal, 2 milyon 538 bin oy fark yemiş. Bu Kahramanmaraş'ın tüm seçmenlerinin dört katı. İşte kazanan kim? Kazanan Türkiye, kazanan Kahramanmaraş, kazanan Andırın. Elimizde bir fırsat var. Maçın ikinci raundu artık. Bu rauntta gelin bunları siyasi mevta yapalım, bunları bu toprağa gömelim, sandığa gömelim, siyasi olarak bunları bir daha piyasaya çıkamayacak hale getirelim."

- "Biz bu millete sevdalıyız"

Bakan Kirişci, Millet İttifakı'na oy veren vatandaşlara şöyle seslendi:

"Arkadaşlara dedim ki ne olur ne olmaz Kemal Kılıçdaroğlu bize lazım, DSİ'nin kamyonlarından 8-10 tane götürelim CHP'nin önüne koyalım da adamcağıza zarar vermesinler. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na artık yapılabilecek en iyi iş canını kurtarma konusunda yardımcı olmaktır. Şimdi böyle bir noktaya geldik değerli kardeşlerim. Cumhur İttifakı dışındaki diğer partilere oy vermiş kardeşlerimiz, vatan, millet, bayrak, ezan, toprak bunlarla bir problemi olmayan kardeşlerimize gelin 28 Mayıs akşamı bu güzelliği, o hazzı hep beraber millet olarak teneffüs edelim. Onları sandığa Cumhurbaşkanı'mıza oy vermeye davet edelim. Biz bu millete sevdalıyız, bu millet ne yaparsa doğrusunu yapar. Bu zamana kadar yaptı. Çünkü 14 Mayıs 1950'de 'yeter söz milletindir' diyen rahmetli Menderes vardı. Millet 73 yıl sonra CHP'ye ve onun şürekasına şunu söyledi, 'sen mecliste çoğunluğu hatta 3'te 2'yi elde edeceğini iddia ediyordun, sınıfta kaldın. 322 milletvekiliyle Cumhur İttifakı şu anda Meclis'te çoğunluğu sağladı. Şilifleri (Yöresel olarak bez parçası olarak kullanılan tabir) düştü bunların, bunların artık ele güne çıkacak halleri kalmadı. Bu son altın vuruşu da hep beraber yapalım diyorum. 28 Mayıs akşamı bunu birlikte kutlayalım."

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