Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesine ilişkin, "Sinan Oğan ferasetiyle, basiretiyle, doğru zamanda, doğru adam için bir karar ortaya koydu ve ben 'Recep Tayyip Erdoğan'dan yana desteğimi sürdüreceğim' dedi. Sinan Oğan hoş geldiniz diyoruz. Aramıza hoş geldiniz. İnşallah bu gelişiniz hayırlı olur." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde partisinin "Teşekkür Buluşması" etkinliğinde AK Parti'ye oy veren tüm seçmenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin 102. gününde 6. kez Kahramanmaraş'a geldiğini anımsatan Kirişci, Kahramanmaraşlıların da Erdoğan'ın son ziyaretinde alanı 70 bin kişiyle doldurduğunu hatırlattı.

AK Parti'nin büyük bir parti olduğunu ifade eden Kirişci, "Gerçekten kolay değil. 21 yıldan beri iktidarda olacaksınız. Hala milletin sevgisini ve sempatisini kazanacaksınız. Siyaset bilimcileri oturup da ya bu iş nasıl oluyor, diye kendilerine doktora konusu olarak seçtikleri bir siyasi hareket halinde geldi AK Parti. Dünyada örnek alınan başka bir ikinci örneği de olmayan bir siyasi hareket. Demokratik yöntemlerle seçimle gelmiş Recep Tayyip Erdoğan'la boy ölçüşebilecek şu anda görevde olan başka bir lider var mı?" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlere ilişkin konuşan Kirşci, bazılarının işini gücünü bıraktığını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için uğraştığını dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49,5 oy alması halinde yerin göğün inletileceğini ifade eden Kirişci, şöyle devam etti:

"Seçim akşamı saat 21.00'de o iki tane lüzumsuz, gereksiz belediye hizmetlerinden başka her türlü işe, her türlü lüzumsuz gereksiz işe, bulaşık iki tane belediye başkanı çıktı, ekranları işgal ettiler. Ne dediler? Saat akşam 21.00'de, 'Biz 13. cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına çıktık' dediler. Yazıklar olsun size. Sonucu belli olmayan bir seçimin nasıl olur da cumhurbaşkanı olarak ilan edersiniz? O kadar hadsiz, o kadar ölçüsüz, o kadar pervasız ki, 19 Mayıs törenleri için o İmamoğlu denilen zat, basını davet ediyor. Davetiyenin altında İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı... Değerli kardeşlerim, okulu bitirmeden size diploma verirler mi? Sınıfı geçmeden karnede bir üst sınıfa geçebilir misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Ama bunlar onun için diyorum. Allah muhafaza. 49,5 almış olsalardı yeri göğü inletirlerdi ve yapmadıkları kalmazdı."

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında 2 milyon 538 bin oy farkı bulunduğunu ifade eden Kirişci, bunun Kahramanmaraş'ta kullanılan oyun dört katı olduğunu dile getirdi.

- "Sinan Oğan hoş geldiniz diyoruz. Aramıza hoş geldiniz"



Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesine ilişkin konuşan Kirişci, "14 Mayıs akşamı artık kaybedenler belli oldu. Bu kulüp giderek zenginleşiyor. Giderek büyüyor. Üye sayısı artıyor. O kulübe Sinan Oğan'ı da dahil etmek istediler. Ama Sinan Oğan ferasetiyle, basiretiyle, doğru zamanda, doğru adam için bir karar ortaya koydu ve ben 'Recep Tayyip Erdoğan'dan yana desteğimi sürdüreceğim' dedi. Sinan Oğan hoş geldiniz diyoruz. Aramıza hoş geldiniz. İnşallah bu gelişiniz hayırlı olur." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımını eleştiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Değerli kardeşlerim. Bay bay Kemal'in attığı tweet, bu iş bu kadar ucuz mu? Diyor ki 'Vatanı satanlarla vatana hizmet edenler' bunları güya ayırt etmiş oluyor. PKK'yla PYD'yle YPG'yle HDP'yle iş birliği yapan sen değil misin? Bu memlekette bu kadar şehit var, bu kadar gazi var. Bu insanların kanı boşuna mı aktı? Bu yaralar boşuna mı kanadı? Sen nasıl bir siyasi parti liderisin? Nasıl bir ana muhalefet partisi liderisin ki kalkıp Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tavır sergiledi diye vatanı satmakla itham ediyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu o kolları çelmeyerek mutfakta görüntü veren Kemal Kılıçdaroğlu, hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu seçimin 1 numaralı kaybedeni oldu mu? 2 numaralı kaybedeni, elinde bir süpürgeyle, süpürgenin sapıyla bize ayar çekmeye çalışan Meral Akşener oldu. O da kaybetti. 3'üncü kaybeden HDP eridi, PKK kaybetti, Kandil kaybetti. Dışarıda da uzantıları YPG, PYD kaybetti. Onların destekçileri Amerika başta olmak üzere uzantıları, dışarıdaki işbirlikçileri bunlar da kaybetti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. tur seçimi kazanacağını inandıklarını ifade eden Kirişci, "Bunlar 14 Mayıs'ta bir tokat yediler, şimdi ikinci tokadı yiyecekler ve siyasi mevta haline gelecekler." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bürokraside bir artı değerini, bir eserini gördünüz mü? Yok. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasette hani sadra şifa, bir eylemini, bu ülke için bir davranışını gördünüz mü? Hayır o da yok. Peki biz bu adama mı oy vereceğiz? Hayır. Kendi rakiplerine kasetle dahil, kumpasla dahil, her türlü entrikalar, her türlü baskılar, her türlü tehditler ve dayatmalar kim yaptı bunu? Kim geldi kasetle? Bay bay Kemal. Şimdi biz buna nasıl itibar edeceğiz? Buna oy verebilir miyiz? Peki ben size Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir başka şey daha söyleyeyim. FETÖ'cülerle işbirliği yaptığını itiraf eden kişidir. Şimdi biz FETÖ'cülerle böyle iş tutmuş ve bu işbirliğiyle ilgili de aleni açıklamaları söylemiş birisiyle nasıl yol yürüyeceğiz."

28 Mayıs'ta önemli bir seçimin olacağını belirten Kirişci, Kahramanmaraş'ın oyunun yüzde 70'lerden 80 ve 90'lara çıkması gerektiğini dile getirdi.



