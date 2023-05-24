Adapazarı Belediyesi Kahramanmaraş'ta depremzede çocukları sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adapazarı Belediyesi Kahramanmaraş'ta depremzede çocukları sevindirdi

AA

Adapazarı Belediyesi Kahramanmaraş'ta depremzede çocukları sevindirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sakarya'nın Adapazarı Belediyesince, 6 Şubat'da meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Necip Fazıl Konteyner Kent'te, depremzede çocukları sosyal hayata adapte etmek ve afetin izlerini silmek amacıyla Adapazarı Belediyesince program hazırlandı.

Yaklaşık 6 bin depremzedenin konakladığı konteyner kentte yer alan "Hayat Çocuk ve Gençlik Parkı"nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar müzik ve palyaçolar eşliğinde oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun da katıldığı etkinlikte, çocuklara pamuk şeker ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Işıksu, AA muhabirine, belediye olarak 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesi için seferber olduklarını dile getirdi.

Adapazarı Belediyesi'nin, Necip Fazıl Konteyner Kent'e 2 binin üzerinde konteyner gönderdiğini hatırlatan Işıksu, depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Depremzede vatandaşların, belediye olarak sağladıkları hizmetten memnun olduklarını ifade eden Işıksu, şunları kaydetti:

"Necip Fazıl Konteyner Kent'te 2 yemek dağıtım noktası, 22 çarşı, 10 konteyner okul, mescit, kitap kafe, 6 çamaşırhane, 2 psikososyal destek ofisi, sağlık birimi, aile hekimliği, portatif havuz ve10 bin kişilik de yemekhane var. Bugün gezdik, çocuklarımız için de güzel bir hayat adını verdiğimiz çocuk ve gençlik parkını yapmıştık. Bugün düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımız çok mutlu oldu. Ailelerimizin yüzü gülüyor. İnanın her biri Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyor. 'Allah razı olsun' diyor. 'Allah başımızdan eksik etmesin' diyorlar, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince katkı sağladık. Katkı sağlamaya da devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci: Buğdayda 21 milyon ton rekolte bekliyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Buğdayda 21 milyon ton rekolte ...
Bakan Kirişci 21 milyon ton buğday rekoltesi beklendiğini açıkladı:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci 21 milyon ton buğday rekoltesi ...
Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan kadınlar çiçek dikti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan kadınlar ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.