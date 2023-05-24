Kahramanmaraş'taki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki trafik kazalarında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



A.N. yönetimindeki 38 D 4766 plakalı otomobil, Ballıca Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü A.N, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.O. idaresindeki 80 LS 819 plakalı otomobil ise Menderes Mahallesi'nde, M.E'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü M.E. ile yanındaki M.E. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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