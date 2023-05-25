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Kahramanmaraş'taki "+1 Sokağı" down sendromlulara ve ailelerine sıcak yuva oldu

AA

Kahramanmaraş'taki "+1 Sokağı" down sendromlulara ve ailelerine sıcak yuva oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN/GÖKHAN ÇALI - 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından 20 down sendromlu ve ailelerine konteynerlerden "+1 Sokağı" oluşturuldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte depremzede down sendromlu ve ailelerinin konakladığı sokakta hobi bahçesi, kurs ve çocuk oyun alanları gibi sosyal mekanlar bulunuyor.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanırken konteynerlerde sıcak su, mutfak, banyo ve tuvalet gibi donanımlar yer alıyor.

Rengarenk bir görünüme sahip "+1 Sokağı"nda kalan down sendromlular, ayrıca konteyner kentin yanındaki ormanda doğayla iç içe spor yapıyor.

Kahramanmaraş'ta koordinatör vali olarak görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, depremin ardından ilk andaki ihtiyaçlarla bugünkü ihtiyaçların farklılaştığını, daha hassas olunması gereken özel çalışmaların yapıldığını belirtti.

Toplumun bütün kesimlerini, depremzedelerin tamamını kapsayacak hizmetlerin ve çalışmaların yapıldığını belirten Kaldırım, bu kapsamda "+1 Sokağı"nı oluşturduklarını ifade etti.

- "+1 Sokağı çok iyi dizayn edildi"

Kaldırım, şunları kaydetti:

"Şu anda içinde bulunduğumuz +1 Sokağı çok iyi dizayn edildi. Bu sokağı sadece biz dizayn etmedik. Burada onları temsil eden hem bir sivil toplum örgütü var hem de bizzat kendilerinden fikir alarak dizayn ve tasarımı beraber yaptık. Yer boyamaları, konteyner giydirmelerini beraber yaptık. +1 Sokağı down sendromlu ve aileleri için tasarlanmış bir yaşam merkezi. Çok güzel bir lokasyonda. Burada 20 ailemiz kalacak. Depremden etkilenen down sendromlu çocuklarımızı hem barındıracağımız hem konaklatacağımız hem de bütün ihtiyaçlarını karşılayacağımız son derece güzel, şık örnek bir mekan oluşturmuş olduk. Sadece deprem bölgesinde değil başka bölgelerde de benzer bir örneğinin olduğunu düşünmüyorum. Bütün ekibimiz ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje ortaya çıktı. Down sendromlu çocuklarımız aileleriyle birlikte buraya geldiklerinde onları ziyaret ettim. Onların yüzündeki mutluluğu görmek her şeye bedel, her şeye değer. Devletimize dua ediyorlar."

Kaldırım, +1 Sokağı'nda sadece konaklama hizmeti sunmadıklarını bunun yanında survivor parkuru, eğitim sınıfı, hobi bahçesi gibi çeşitli sosyal donatıların da yer aldığını dile getirdi.

- "Herkeste birbirini anlayan kişiler"

Depremzede anne Rabia Eren de 6 Şubat'taki sarsıntıda evinin ağır hasar gördüğünü ve bu süreçte 2 down sendromlu çocuğunun okulunda misafir olarak kaldığını anlattı.

"+1 Sokağı"nın kendilerine sıcak bir yuva olduğunu ifade eden Eren, "Allah devletimizden ve milletimizden çok razı olsun. Diğer komşularımın çocukları bizim çocuklar gibi. Hepsi de down sendromlu aileler. Herkeste birbirini anlayan kişiler. Çok memnunuz." dedi.

Down sendromlu Esra Eren ise arkadaşlarıyla olmaktan duyduğu mutluluğu aktararak, sokağın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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