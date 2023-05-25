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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'taki "Teşekkür Buluşması"nda konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'taki "Teşekkür Buluşması"nda konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "28 Mayıs'ta Reis mührü alacak. İstanbul'un fethi 29 Mayıs'ta. O 'zulüm 1453'te başladı' diyenlere inat 5 yıllık süre için 2028'e kadar bizim cumhurbaşkanımız ve Türkiye Yüzyılının birinci cumhurbaşkanı olacak." dedi.

Kirişci, AK Parti Elbistan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen "Teşekkür Buluşması"ndaki konuşmasında, AK Parti'nin dünyada tanınan siyasi parti haline geldiğini belirtti.

AK Parti'yi milletin kendisinin kurduğunu ifade eden Kirişci, millete kulak veren siyasi partilerin AK Parti önderliğinde Cumhur İttifakı'nda buluştuğunu ve kendilerini ifade ettiğini anlattı.

Kirişci, Türkiye'deki herkese, 85 milyona hizmet etmeyi ibadet gördüklerini, aşk ve şevkle çalışan siyasi hareket olduklarına dikkati çekerek, "Bizim siyasetimizin merkezinde eser ve hizmet siyaseti vardır. Bizim başka bir işimiz yok. Etnik kökenmiş, mezhepmiş, meşrepmiş, dinmiş, diyanetmiş bunlar ayrı ve hepsi bizim vatandaşımız, biz hepsine hizmet ederiz." diye konuştu.

Millet İttifak'ında birçok siyasi partinin bulunduğuna işaret eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Bunların bir araya gelmediği Allah aşkına parti kaldı mı? Yok. Şu Millet İttifakı denilen zillet ittifakının içerisinde aklınıza gelip de 'ya şu parti dışarıda kalmış' var mı? Yok. Kim kalmıştı? Zafer Partisi kalmıştı, değil mi? Sinan Oğan kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğini açıkladığında şapka düştü kel görüldü. Ümit Efendi hemen buldu yolu. Kandil'dekilerle bir araya getiren Kemal'in yanında yer aldığını açıkladı. Doğru mu? Doğru. İşte o dışarıda kalmıştı şimdi o da dahil oldu. Şimdi önümüzde bir 28 Mayıs var. Bu seçim önemli mi? Evet ama yüzde 51 ile de seçilmek artık bizi kesmez oldu."

Millet İttifakı'nın 28 Mayıs gecesinde siyasi olarak defnedileceğini kaydeden Kirişci, şöyle devam etti:

"Defin işlerine biz karışmayacağız. Defin işlemini o ittifak denilen zillet ittifakı var ya birbirleri yapacaklar. Eline küreği alan diğerinin üstüne atacak aman bizden uzak olsun. Bu ülkede Allah'ın izniyle 2023 ile Türkiye yüzyılı, yeni bir yüzyıl başlayacak, heyecan ve motivasyon. 28 Mayıs'ta Reis mührü alacak. İstanbul'un fethi 29 Mayıs'ta. O 'zulüm 1453'te başladı' diyenlere inat 5 yıllık süre için 2028'e kadar bizim Cumhurbaşkanımız ve Türkiye yüzyılının birinci cumhurbaşkanı olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz."

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